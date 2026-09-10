نیرو‌های مسلح یمن با وارد کردن خسارات و تلفات گسترده به مزدوران عربستان به سمت تسلط کامل بر مناطق راهبردی یمن بویژه بندر المخا بعنوان کلید تنگه باب المندب و تجارت در دریای سرخ پیشروی کردند.