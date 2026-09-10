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پیروزی‌های راهبردی یمن، هراس جدید در دل آمریکا

نیرو‌های مسلح یمن با وارد کردن خسارات و تلفات گسترده به مزدوران عربستان به سمت تسلط کامل بر مناطق راهبردی یمن بویژه بندر المخا بعنوان کلید تنگه باب المندب و تجارت در دریای سرخ پیشروی کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۹- ۱۵:۴۴
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برچسب ها: یمن ، باب المندب ، عربستان
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