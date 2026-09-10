۱۱ زوج نیازمند شهرستان بافق با دریافت جهیزیه‌ای به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و وام قرض‌الحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی، زندگی مشترک خود را آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، یازدهمین مرحله اهدای جهیزیه به زوج‌های نیازمند شهرستان بافق با تأمین و اهدای ۱۱ سری جهیزیه و اختصاص وام چهاردرصدی ۱۰۰ میلیون تومانی به هر یک از زوج‌ها برگزار شد.مدیرعامل مجمع خیرین میعاد بافق در این مراسم گفت: این اقدام با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و در راستای سیاست‌های حمایت از ازدواج و تحکیم بنیان خانواده صورت گرفته است.امیرزاده افزود: ۱۱ سری جهیزیه اهدایی شامل لوازم ضروری زندگی از جمله یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، پنکه، تلویزیون و دیگر اقلام مورد نیاز خانواده‌هاست که در مجموع ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ارزش دارد.وی با اشاره به استمرار برنامه‌های حمایتی این مجمع اظهار کرد: خانواده‌های نیازمند به‌صورت مستمر شناسایی می‌شوند و به‌طور میانگین هر فصل حدود ۱۵ خانواده با تأمین جهیزیه مورد حمایت قرار می‌گیرند.

مدیرعامل مجمع خیرین میعاد بافق ادامه داد: تأمین ۱۵ سری جهیزیه دیگر برای سه ماه آینده در دستور کار قرار گرفته و مقدمات اجرای آن نیز در حال اجرا است.امیرزاده درمان و تأمین لوازم‌التحریر را از دیگر برنامه‌های این مجموعه برشمرد و گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی، بسته‌های لوازم‌التحریر برای خانواده‌های نیازمند نیز تهیه و اهدا خواهد شد.

فرماندار بافق نیز از اختصاص وام ۱۰۰ میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد به هر یک از زوج‌های دریافت‌کننده جهیزیه خبر داد.فلاح با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی موجود و در راستای سیاست‌های نظام برای تسهیل ازدواج و جوانی جمعیت، تلاش شده است با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، معادن و خیران، بخشی از نیاز زوج‌های کم‌برخوردار تأمین شود.وی افزود: ۱۱ زوج دریافت‌کننده جهیزیه پس از مراحل راستی‌آزمایی و احراز استحقاق، شناسایی شده‌اند و جهیزیه در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان یزد نیز با قدردانی از خیران و نیکوکاران، اقدام انجام‌شده در بافق را ارزشمند دانست و گفت: حدود ۲ و نیم میلیارد تومان جهیزیه برای زوج‌های نیازمند این شهرستان تدارک دیده شده است تا زمینه آغاز زندگی مشترک آنان فراهم شود.هومنیان افزود: تأمین جهیزیه یکی از برنامه‌های حمایتی بهزیستی است و زوج‌های تازه‌ازدواج‌کرده تحت پوشش این سازمان نیز از کمک‌هزینه جهیزیه بهره‌مند می‌شوند.وی با بیان اینکه میزان کمک‌هزینه جهیزیه افراد تحت پوشش با توجه به نوع و شدت معلولیت متفاوت است، اظهار کرد: مبلغ کمک‌هزینه جهیزیه سال جاری هنوز به بهزیستی ابلاغ نشده است.

مدیرکل بهزیستی استان یزد گفت: در حال حاضر حدود ۱۲۷ هزار نفر در استان یزد از خدمات بهزیستی بهره‌مند هستند که حدود ۵۰ هزار نفر از آنان حمایت‌های خاص دریافت می‌کنند و نزدیک به ۳۲ هزار نفر نیز مستمری‌بگیر هستند.هومنیان افزود: سال گذشته ۱۴ همت برای پرداخت مستمری و حمایت‌های مربوط به افراد تحت پوشش تأمین و پرداخت شد و نزدیک به هزار نفر نیز در مراکز نگهداری بهزیستی استان یزد حضور دارند.