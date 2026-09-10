فرماندار ویژه شهرستان کرج، در حاشیه افتتاح نمایشگاه پاییزه در مجموعه ورزشی انقلاب با قدردانی از تلاش برگزارکنندگان و اصحاب رسانه، بر اطلاع‌رسانی گسترده درباره نمایشگاه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مهرور گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه‌ها، فراهم‌کردن دسترسی مردم به کالا‌های باکیفیت و قیمت مناسب و کمک به کاهش هزینه‌های خانواده‌هاست.

وی افزود: در کنار عرضه اقلام مورد نیاز مدارس، سوغات شهرستان‌ها و برنامه‌های متنوع نیز برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

فرماندار کرج همچنین از برپایی نمایشگاه‌های دیگر در نقاط مختلف شهرستان خبر داد و گفت: تلاش شده است با انتخاب مکان‌های مختلف، شهروندان در مناطق گوناگون کرج بتوانند به‌راحتی از این نمایشگاه‌ها استفاده کنند.