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فرماندار ویژه شهرستان کرج، در حاشیه افتتاح نمایشگاه پاییزه در مجموعه ورزشی انقلاب با قدردانی از تلاش برگزارکنندگان و اصحاب رسانه، بر اطلاعرسانی گسترده درباره نمایشگاهها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مهرور گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاهها، فراهمکردن دسترسی مردم به کالاهای باکیفیت و قیمت مناسب و کمک به کاهش هزینههای خانوادههاست.
وی افزود: در کنار عرضه اقلام مورد نیاز مدارس، سوغات شهرستانها و برنامههای متنوع نیز برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.
فرماندار کرج همچنین از برپایی نمایشگاههای دیگر در نقاط مختلف شهرستان خبر داد و گفت: تلاش شده است با انتخاب مکانهای مختلف، شهروندان در مناطق گوناگون کرج بتوانند بهراحتی از این نمایشگاهها استفاده کنند.