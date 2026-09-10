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عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، برگزاری نمایشگاههای کتاب در سطح استانی و کشوری را مؤثر دانست و گفت: نمایشگاههای کتاب میتوانند به ارتقای علمی و دانشی کشور کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی اخلاقی امیری؛ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به ضرورت برگزاری نمایشگاههای کتاب استانی و نقش آنها در ارتقای فرهنگی و علمی جامعه اشاره کرد و افزود: یکی از نکات مهم در ارتقای فرهنگ کشور این است که مردم بهصورت ملموس با مبانی و آگاهیهای مرتبط آشنا شوند و یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، کتاب است.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی و ضرورت نیاز به خرید کتاب از طریق نمایشگاه کتاب گفت: در شرایطی که در آغاز سال تحصیلی قرار داریم و دانشآموزان و دانشجویان سال جدید تحصیلی خود را آغاز میکنند، توجه به کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه اهمیت بیشتری پیدا میکند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان و در ادامه سایر نمایشگاههای استانی در شرایط جنگی و دفاعی اهمیت بیشتری دارد؛ بنابراین هرچه بتوانیم از طریق این نمایشگاهها، ابزاری فرهنگی مانند کتاب را که به آگاهیبخشی جامعه کمک میکند در دسترس مردم قرار دهیم، قطعاً میتواند به رشد و ارتقای فکری شهروندان و رشد علمی کشور کمک کند.
وی برگزاری نمایشگاههای کتاب را در سطح استانی و کشوری مؤثر دانست و گفت: امروز ما علاوه بر جنگ نظامی، اقتصادی و سیاسی در حوزه علمی نیز با بلوک غرب درگیر رقابت هستیم. هرچه در زمینه رشد علمی و افزایش آگاهی جامعه موفقتر عمل کنیم، قطعاً در سایر میدانهای رقابت و نبرد نیز موفقیت ما افزون خواهد شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه به مشکلات موجود در حوزه نشر و افزایش قیمت کتاب اشاره کرد: یکی از عوامل اصلی افزایش هزینهها در حوزه نشر تأمین کاغذ است. تولید کاغذ در داخل کشور با مشکلاتی مواجه شده و واردات نیز با محدودیتهایی روبهرو است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تلاش میکنیم موضوع اختصاص یارانه به سبد فرهنگی خانوار را به مسئولان مربوطه منتقل و اهمیت تقویت حوزه فرهنگ، بهویژه در قالب کتاب را به آنها یادآوری کنیم. تقویت کتاب و فرهنگ میتواند کمک زیادی به موفقیت کشور در عرصههای دیگر کند.
حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی اخلاقی امیری در پایان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد فرهنگ گفت: قطعاً باید در آینده اقتصاد فرهنگ را جدیتر بگیریم. همانطور که در حوزه کالاهای مختلف یارانه اختصاص میدهیم، در حوزه فرهنگ و بهخصوص کتاب نیز باید یارانهها تقویت شود. به نظر من، این پیشنهاد کاملاً قابل بررسی و پیگیری است.
دهمین نمایشگاه کتاب کردستان به همت خانه کتاب و ادبیات ایران، با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که از ۱۶ شهریور در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی سنندج آغاز شده تا ۲۲ شهریور ادامه دارد.