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رییس جهاد کشاورزی خوی از پیشبینی تولید ۶۲ هزار تن آفتابگردان آجیلی از سطح بیش از ۲۳ هزار هکتار از مزارع این شهرستان در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: خوی از نظر سطح زیرکشت این محصول رتبه نخست آذربایجانغربی و کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا مردانی افزود: سطح زیرکشت آفتابگردان آجیلی شهرستان خوی در سال زراعی جاری بیش از ۲۳ هزار هکتار برآورد شده که از نظر سطح زیرکشت، رتبه نخست آذربایجانغربی و کشور را به خود اختصاص داده است.
وی اظهار کرد: پیشبینی میشود از مزارع آفتابگردان شهرستان حدود ۶۲ هزار تن محصول برداشت شود که ارزش ریالی آن حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۳ همت، برآورد میشود.
رییس جهاد کشاورزی خوی ادامه داد: حدود ۸۰ درصد مزارع آفتابگردان شهرستان با استفاده از بذور هیبرید از جمله اس ۳۰۰، اس ۴۰۰، جیوان و آفان کشت شده و ۲۰ درصد باقیمانده نیز به ارقام محلی پستهای، دورسفید و قلمی اختصاص دارد.
رییس اتحادیه خشکبار شهرستان خوی نیز با اشاره به وضعیت کشت آفتابگردان در سال جاری گفت: کشت امسال تخمه آفتابگردان در شهرستان مطلوب بوده اما تامین بذر هیبریدی همچنان یکی از دغدغههای اصلی کشاورزان است.
جمیل رستملو افزود: نظارت کافی بر واردات بذور آجیلی آفتابگردان در گمرک و جلوگیری از ورود غیرقانونی و قاچاق این بذور ضروری است، چرا که ورود بذرهای آلوده و تقلبی میتواند علاوه بر کاهش کیفیت و تولید، موجب آلودگی خاک و انتقال عوامل قارچی شود.
وی اظهار کرد: با وجود اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به کشاورزان، بخشی از بذور آلوده همچنان در سال جاری مورد استفاده قرار گرفته است و لازم است آزمایشهای تخصصی برای بررسی آلودگیهای ویروسی، میکروبی و قارچی خاکهای کشاورزی انجام شود.
رییس اتحادیه خشکبار خوی با بیان اینکه تولید آفتابگردان این شهرستان پاسخگوی نیاز کشور است، گفت: با وجود ظرفیت بالای خوی، واردات تخمه آفتابگردان آجیلی به کشور موجب رکود بازار داخلی و باقی ماندن محصول کشاورزان روی دست آنان میشود.
رستملو ادامه داد: استفاده از ارقام هیبریدی اس ۳۰۰ و اس ۴۰۰ مزایایی از جمله همزمانی مراحل کاشت و برداشت با ارقام محلی، کاهش دوره داشت از حدود ۱۶۰ روز به ۹۰ روز، کاهش مصرف آب، افزایش عملکرد و سهولت برداشت به دلیل یکنواختی ارتفاع بوتهها را به همراه دارد.
رییس اتحادیه خشکبار شهرستان خوی گفت: میدان عرضه تخم آفتابگردان خوی تنها محل عرضه و فروش این محصول در کشور است و در حال حاضر حدود ۲۵۰ حجره در آن فعالیت دارند و روزانه حدود ۳۰۰ کارگر ساده نیز در این مجموعه مشغول به کار هستند.
وی ارقام محلی خوی را شامل قلمی سیاه و بادامی سیاه عنوان کرد و افزود: این ارقام در مقایسه با ارقام هیبریدی از نظر کمی و کیفی عملکرد پایینتری دارند و همین موضوع موجب کاهش استقبال کشاورزان از کشت ارقام محلی شده است.