مجری طرح ملی کاهش تلفات برق کشور اعلام کرد: بیشترین برق غیرمجاز در استان‌های خوزستان، تهران، سیستان‌وبلوچستان، بوشهر و هرمزگان کشف شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در کمتر از ۷ ماه، سه هزار و ۳۲ مگاوات برای مصارف متعارف به شبکه برق کشور برگشت. تا قبل از آن، این میزان برق توسط انشعاب‌های غیرمجاز و حتی مجاز به صورت غیرقانونی مصرف می‌شد. خوب است بدانید سه هزار مگاوات حتی از ظرفیت تولید برق بزرگ‌ترین نیروگاه ایران هم بیشتر است. این میزان برق توسط ماموران وزارت نیرو در سراسر کشور کشف، جمع آوری و ساماندهی شد.

عبدالرضا حسینی‌مهر، مجری طرح ملی کاهش تلفات برق کشور گفت: از ابتدای اجرای طرح مهتاب که از اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده، بیش از یک میلیون و صد هزار تلفات غیرفنی در شبکه جمع آوری شده است که تا این لحظه توانسته سه هزار و ۳۲ مگاوات از روی بار شبکه کم کند. وی افزود: این عدد تا ۱۰ روز ابتدایی مهر به سه هزار و ۵۰۰ مگاوات و تا پایان امسال هم به پنج هزار مگاوات خواهد رسید.

حسینی‌مهر تشریح کرد: این مصارف یا دارای انشعاب مجاز هستند یا انشعاب مجاز ندارند برای مثال، یک فرد انشعاب مجاز دارد، اما از کنتور انشعاب دیگری گرفته و برق را به صورت غیرمجاز مصرف می‌کند، این دسته از مشترکان علاوه بر اینکه ملزم هستند هزینه برق غیرمجاز را بپردازند باید خسارت نیز پرداخت کنند و تا یک سال هم از یارانه برق محروم و هزینه برق آن‌ها به صورت آزاد محاسبه می‌شود.

وی ادامه داد: درصورتی که انشعاب غیرمجاز و در محدوده قانونی شهر و روستا باشد، فرد باید انشعاب خریداری کند، اما اگر خارج از محدوده شهری و روستایی باشد، مصرف شخص توسط شمارشگر‌های موقت اندازه گیری می‌شود.

مجری طرح ملی کاهش تلفات برق کشور همچنین درباره روشنایی‌های غیرضروری در سطح شهر گفت: گروه‌های شرکت‌های توزیع برق در بازدید‌های میدانی، برای کاهش روشنایی‌ها غیرضروری در اماکن مختلف تذکر می‌دهند، در صورت بدمصرفی نیز لامپ‌ها را جمع آوری و برای مشترک کنتور هوشمند نصب می‌کنند تا در صورت گذر از سقف تعیین شده، مصرف آن‌ها از راه دور محدود شود.

وی در ادامه گفت: براساس بررسی‌های صورت گرفته با مجموعه اقداماتی که امسال در بخش‌های مختلف مانند توسعه تجدیدپذیرها، هوشمندسازی مصارف، اجرای طرح مهتاب و ... انجام شده، خاموشی‌ها در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته، ۵۳ درصد کاهش داشته است.

حسینی‌مهر همچنین اعلام کرد: بیشترین برق غیرمجاز در استان‌های خوزستان، تهران، سیستان‌وبلوچستان، بوشهر و هرمزگان کشف شده است.