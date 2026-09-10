پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، گفت: ۲۳۷ پرواز ورودی و خروجی از پنجم تا هجدهم شهریور، در فرودگاه کیش ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عزتاله محمدی، افزود: ۶۴ پرواز ورودی و ۶۳ پرواز خروجی در فرودگاه بینالمللی کیش از آغاز جشنواره کیش ۰۵ انجام شده و در مجموع ۲۵ هزار و ۹۰۳ مسافر در فرودگاه کیش جابهجا شدهاند.
او با اشاره به سهم شرکتهای هواپیمایی در افزایش آمار پروازها، گفت: شرکت هواپیمایی کیش با ۱۲۱ پرواز ورودی و خروجی، بیشترین سهم را در ترددهای هوایی فرودگاه بینالمللی کیش به خود اختصاص داده و پس از آن، شرکتهای هواپیمایی زاگرس با ۲۸ پرواز، مهر با ۲۰ پرواز و کارون و فلای پرشیا هر کدام با ۱۶ پرواز، در رتبههای بعدی قرار دارند.
محمدی، گفت: ارائه مشوقها و تسهیلات سفر برای گردشگران، در کنار برنامههای متنوع جشنواره، فرصت مناسبی برای افزایش جذابیت سفر به کیش فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، خاطرنشان کرد: افزایش ترددهای هوایی و حضور فعال شرکتهای هواپیمایی، ظرفیت دسترسی هوایی به کیش را تقویت کرده و تلاش برای توسعه مسیرهای پروازی، افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران و ارتقای خدمات فرودگاهی با همکاری شرکتهای هواپیمایی ادامه دارد.
محمدی گفت: زیرساختها، تجهیزات و بخشهای فنی، عملیاتی، پشتیبانی و خدماتی فرودگاه بینالمللی کیش برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران و انجام ایمن و استاندارد عملیات پروازی در آمادگی کامل قرار دارند.
او افزود: وضعیت پایانه مسافری، سالنهای ورودی و خروجی، بخش جابه جایی کالا، سطوح و محوطههای پروازی، تجهیزات و سامانههای هوانوردی، تأسیسات زیربنایی، شبکههای برق و روشنایی، تجهیزات مکانیکی و تأسیساتی و سامانههای ایمنی، امنیتی و آتشنشانی مستمر پایش و نگهداشت میشود تا با افزایش پروازها و ورود گردشگران، خدمات فرودگاهی بدون وقفه و در بالاترین سطح ایمنی ارائه شود.
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بررسی آمار عملیات پروازی فرودگاه بینالمللی کیش نشان میدهد روند افزایش ترددهای هوایی در شهریورماه ادامه داشته است؛ بهگونهای که در بازه زمانی ۳۱ مرداد تا ۶ شهریورماه ۱۴۰۵، مجموع پروازهای ورودی و خروجی این فرودگاه ۸۷ پرواز بود که این تعداد در بازه زمانی ۷ تا ۱۳ شهریورماه به ۱۲۲ پرواز رسید و بیش از ۴۰ درصد افزایش را نشان میدهد.