شبکه‌های مستند و قرآن و معارف سیما در جدول پخش امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله مدنی و نمایش آثاری با رویکرد‌های اجتماعی و محیط‌زیستی، میزبان مخاطبان خود هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه مستند سیما امروز دو اثر متفاوت را روانه آنتن می‌کند؛ مستند «زندگی در دمای زیر صفر» که ساعت ۱۶:۰۰ پخش می‌شود، به بررسی چالش‌های بقا و همبستگی ساکنان شهر دورافتاده «پورت پروتکشن» در آلاسکا می‌پردازد .

این مستند ، ساعت ۱۱:۰۰ روز بعد بازپخش می شود.

همچنین، فیلم مستند «ساکن خانه قدیمی» که ساعت ۱۷:۳۰ از همین شبکه پخش می شود که به واکاوی زندگی، مبارزات و نقش اجتماعی شهید سید اسدالله مدنی، از روحانیون مبارز و تأثیرگذار انقلاب اسلامی می‌پردازد.

این مستند ساعت ۰۸:۰۰ روز بعد باز پخش می شود.

در همین راستا، شبکه قرآن و معارف سیما نیز مستند «میرامام» را امشب ساعت ۲۱:۰۰ برای مخاطبان پخش می‌کند.

این مستند به ابعاد شخصیتی شهید سید اسدالله مدنی، عالم وارسته و از شهدای محراب که در بیستم شهریور سال ۱۳۶۰ به دست منافقین به شهادت رسید، اختصاص دارد و مسیری از تحصیل در محضر بزرگان تا مجاهدت‌های ایشان در تبریز و مجلس خبرگان را روایت می‌کند.