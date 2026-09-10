به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سمیه رفیعی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر با اشاره به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: قبلاً بازرسان آژانس ایران آمدند تاسیسات را از نزدیک مشاهده کردند گزارش‌ها و تحلیل‌های متعدد پیرامون این قضیه است، اما علی رغم همه این همکاری‌ها یا بهتر است بگویم حسن همکاری‌ها و این حجم از همکاری با آژانس که من بعید می‌دانم کشور‌های دیگر این قدر همکاری در جزئیات داشته باشند، آنها آمدند و گزارشاتشان را نوشتند و ما می‌بینیم اتفاقاً یکی از بهانه‌ها برای شروع جنگ علیه ایران و تخاصم علیه ایران دقیقاً همین گزارش‌های آژانس است. پس این حق ایران است که محدودیت‌هایی را اعمال کند و پای این محدودیت‌ها بایستد. شورای حکام هم اقدام تازه‌ای نکرده این را بار‌ها و بار‌ها دیده‌ایم که این شورا علیه ایران یا کشور‌هایی که سیاست مقاومت در برابر استکبار و استعمار را دارند قطعنامه‌هایی صادر می‌کند و اتفاقاً ایران ۴۷ سال است که با این سیاست مواجه است و مبنای اصلی آن هم رشد و ادامه حیات و زندگی در همین شرایط است. واقعا نباید باور کرد ژست‌های پوسیده و حقیقتاً مضحکی که سران کشور‌های عضو شورای حکام از جمله آمریکا و کشور‌های اروپایی میگیرند در همراهی با مردم و می‌گویند ما برای مردم ایران خیلی دلمان می‌سوزد و سعی می‌کنند مردم را همراه کنند.

وی افزود: سال‌هاست که دانشمندان بزرگ در حوزه حقوق بین‌المللی حتی حوزه‌های سیاست و اندیشکده‌های مهم دنیا دارند مقالاتی را بیرون می‌دهند، اظهار نظر‌ها یا سیاست‌نامه‌هایی را بیرون دادند و اینها موجود و مستند است با این مضمون که امروز در دنیا اساساً جایگاه نهاد‌های بین‌المللی جایگاه‌های مضمحلی شده. یعنی یکی از استدلال‌هایی که به صورت ویژه دارد راجع به آن بحث می‌شود همین تصمیمات سوگیرانه‌ای است که آن‌ها دارند اعمال می‌کنند و جالب است این مقالات همین الان هم در خیلی از اندیشکده‌هایی که ذیل خود آن نهاد‌های اصلی یا سازمان ملل شکل گرفته یا بودجه‌هایشان به یک طریق جزو نهاد‌هایی است که به صورت اقماری با این ارگان‌ها کار می‌کنند تهیه شده. اینها دارد تحلیل و بررسی می‌شود و بابتش نشست‌هایی برگزار شده و کارگروه‌هایی شکل گرفته. پس متفکرین عالم به این قضیه رسیده‌اند که این نهاد‌ها دارند سوگیرانه عمل می‌کنند. دوم اقدامی که باید رخ بدهد این است که کشور‌ها از تصمیماتی که اینها می‌گیرند نباید خیلی تاثیر بپذیرند. امیدوارم نفر اول هر کشوری یا تصمیم گیرنده اصلی هر کشوری نسبت به تاثیرپذیری از این نهاد‌ها کمی بازبینی کند و باز آرایی داشته باشد. به هر صورت حق اقدام مقتضی برای ما محفوظ است و اقدام متناسب با این تصمیم حتماً از جانب کشور ما اتخاذ خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین در خصوص گفت‌و‌گو و تفاهم با عمان درباره تنگه هرمز گفت: حتماً لازم بود که با کشور عمان که در بحث تنگه هرمز با ما سهیم و دخیل است مذاکراتی صورت بگیرد که مبنای توافقی با این کشور است. کشور‌های حاشیه خلیج فارس به شدت تحت تاثیر سیاست آمریکا هستند و همچنان پایگاه‌هایشان در اختیار آمریکا است. عمان هم به شدت تحت تاثیر فشار‌های فزاینده‌ی آمریکا بود یعنی حقیقتاً دوستان ما که در حال گفت‌و‌گو‌های پیرامون این توافق بودند واقعاً شبانه روز تلاش کردند. هم به لحاظ مباحث فنی که مربوط به این مدیریت آبراه است و هم به لحاظ تاکتیکی یعنی سیاست‌هایی که باید رخ می‌داد یا راهبری‌هایی که باید انجام می‌شد. به لطف خداوند متعال الان در شرایط خیلی خوبی قرار داریم، البته، چون هنوز به صورت رسمی چیزی اعلام نشده بیشتر نمی‌توانم توضیح بدهم، اما میتوان گفت که توافق ما با عمان در مراحل نهایی شدن قرار دارد. به هر صورت شرایط مدیریت تنگه هرمز هرگز و ابدا به سابق برنخواهد گشت و این هم باز بخشی از آن تفاهم با کشور عمان است.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن در ابعاد گوناگون اقتصادی، رسانه‌ای و نظامی گفت: من این را در دو محور علاقمندم که پاسخ بدهم؛ یکی بحث همین جنگی است که علیه ما دارد اتفاق می‌افتد. شاید الان خیلی از عزیزان تصورشان این باشد که شرایط، شرایط توقف جنگ است یا هر چیز دیگری ولی جنگ در ابعاد مختلف ادامه دارد، چون یک جنگ ترکیبی است و ابعاد مختلف و متنوعی را دارد و اتفاقا مهمترین محور این جنگ بحث در مضیقه قرار دادن شدید مردم است که به حوزه مسائل اقتصادی و فشار اقتصادی برمی گردد و همچنین مدیریت افکار عمومی و فشار‌های رسانه‌ای. آن مباحث فشار آوردن دشمن به حوزه اقتصاد ما دارد با همه ظرفیتش دنبال می‌شود پس شرایط سخت‌تر است ولی برای ما موضوع تازه‌ای نیست. ما ۴۷ سال است داریم این کشور را در شرایط تحریم مدیریت می‌کنیم. الان البته شرایط محاصره اقتصادی شرایط سختی است. یعنی اجازه عبور و مرور کالا، واردات، صادرات، بحث فروش نفت و همه اینها را دچار مشکلاتی کرده است. نکته بعدی در حوزه نحوه مدیریتی است که کارگزاران داخل کشور و نظام باید برای این شرایط داشته باشند. اول اینکه اصلا نباید ناامیدی وجود داشته باشد. دوم اینکه هرگز نباید بی انگیزگی وجود داشته باشد و ما که که به هر نحوی در کشور مدیریت یک بخشی را برعهده داریم با اظهار نظر یا با استفاده از انعکاس پیام‌ها و جایگاهی که داریم بخواهیم حس ناامیدی را به مردم بدهیم.

رفیعی گفت: این وظیفه ماست که در شرایط فعلی با همه سختی‌هایی که دشمن از بیرون بر ما اعمال می‌کند بتوانیم کشور را مدیریت بکنیم بنابراین در این زمینه هیچ گونه قصوری در بحث مدیریت حقیقتا پذیرفته شده نیست. وقتی مردم دارند با سختی روزگار می‌گذرانند. وقتی در بحث تأمین کالا دچار مشکل هستند. دشمن می‌خواست مردم ایران را دچار قحطی و نایابی کالا بکند. الحمدلله این اتفاق نیفتاده، اما من مدیر تصمیم گیرنده حق ندارم لحظه‌ای قصور، تقصیر، بی انگیزگی یا علی الخصوص تبعیض را داشته باشم. مجلس هم در اعمال وظایف خود خیلی محکم است. ما در طول این ایامی که مجلس کار‌ها و جلسات خودش را شروع کرده وزیرانی را که به نحوی با معیشت مردم مرتبط هستند را برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان مردم به مجلس دعوت کرده و نسبت به قصور‌ها واکنش نشان داده است.