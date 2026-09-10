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معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: سینماهای استان به مناسبت روز ملی سینما، بلیت فیلمهای در حال اکران را از ۲۰ تا ۲۲ شهریور با ۵۰ درصد تخفیف عرضه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اردشیر محمودیفرد اظهار داشت: این طرح با تصمیم شورای صنفی نمایش و به مناسبت روز ملی سینما اجرا میشود و علاقهمندان به هنر هفتم میتوانند در این سه روز با پرداخت نیمی از بهای بلیت، به تماشای فیلمهای در حال اکران بنشینند.
وی افزود: بر اساس این تصمیم، بلیت سینماها از روز جمعه ۲۰ شهریورماه تا پایان روز یکشنبه ۲۲ شهریور به صورت نیمبها عرضه میشود و این طرح روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه را شامل خواهد شد.
محمودیفرد بیان کرد: روز ملی سینما فرصت مناسبی برای توجه بیشتر به ظرفیتهای فرهنگی و هنری سینما و فراهم کردن زمینه حضور گستردهتر مردم در سالنهای سینماست.
وی گفت: سینما یکی از مهمترین ابزارهای هنری برای روایتگری، ایجاد گفتوگو و تقویت نشاط اجتماعی است و فراهم کردن امکان حضور آسانتر مردم در سالنهای سینما میتواند به رونق هرچه بیشتر این هنر و افزایش استقبال مخاطبان از فیلمهای در حال اکران کمک کند.