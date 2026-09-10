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رئیس سازمان امور عشایر کشور: جادههای عشایری استان اصفهان تا قبل ازآغاز فصل بارشها مرمت و بهسازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان امور عشایر کشور در حاشیه جلسه شورای عشایری استان اصفهان گفت: با دستور استاندار، تخریب سرپناههای عشایری تا اطلاع ثانوی متوقف شده و بهسازی جادههای دسترسی عشایر پیش از آغاز فصل بارش در دستور کار قرار گرفته است.
جهانبخش میرزاوند افزود: در حوزههای تأمین آب شرب، برق و زیرساختهای مخابراتی در مناطق عشایری نیز تصمیمات راهگشایی گرفته شده که با اجرایی شدن این مصوبات به همت دستگاههای متولی، گام بلندی در راستای رفع مشکلات عشایر در شهرستانهای عشایرنشین استان برداشته خواهد شد.
وی گفت: عشایر به تعبیر امام راحل، ذخایر انقلاب هستند؛ آنها در حین اینکه از قانعترین اقشار جامعه محسوب میشوند، بار بزرگی از تولیدات استان و کشور را بر دوش میکشند.
استاندار اصفهان نیز با اشاره به بررسی میدانی مشکلات در شهرستانهای عشایرنشین استان گفت: در این جلسه، مسائل و دغدغههای مناطق مختلف عشایری از جمله فریدونشهر و سمیرم به تفکیک شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و ضمن بازخوانی مصوبات جلسات گذشته، وظایف هر یک از دستگاههای اجرایی در قبال رفع چالشهای موجود با زمانبندی مشخص تعیین شد.
مهدی جمالی نژاد ادامه داد: هدف اصلی ما این است که با رفع موانع و جبران غفلتهای احتمالی گذشته، ضمن ارتقای رفاه عشایر، از توقف چرخ تولید آنها جلوگیری کنیم تا جامعه عشایری استان با انگیزه و امید بیشتری به نقشآفرینی خود در اقتصاد و تولید تداوم بخشند.