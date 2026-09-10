به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عضو هیات مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی ارومیه در حاشیه این آیین در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: این آیین هرسال دو بار برای امید دهی بیشتر به بیماران سرطانی و خانواده‌های آنها برگزار می‌شود.

دکتر سعید صمدزاده همچنین از توزیع بسته‌های معیشتی و کمک تحصیلی به ۱۰۰ خانواده نیازمند سرطانی تحت پوشش این انجمن در ارومیه خبرداد و افزود: ارزش بسته‌های اهدایی هر بسته ۱۱ میلیون تومان می‌باشد.

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی ارومیه از سال ۱۳۶۹ برای حمایت از بیماران سرطانی نیازمند در ارومیه راه اندازی شده است.