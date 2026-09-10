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۲ هزار و ۱۶۱ قوطی مکملهای خارجی بدنسازی فاقدمجوز به ارزش ۳۵۰ میلیارد ریال در مهر کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ نصرالله دهقان فرمانده انتظامی شهرستان مهر گفت: در پی خبر واصله از دانشگاه علوم پزشکی شیراز مبنی بر نگهداری و خرید و فروش اقلام پزشکی و مکملهای ورزشی غیرمجاز در انباری در این شهرستان، ماموران به محل حادثه اعزام شدند.
سرهنگ نصرالله دهقان افزود: ماموران ۲ هزار و ۱۶۱ قوطی مکملهای خارجی و قرصهای غیرمجاز بدنسازی را کشف کردند و متهم را به مرجع قضایی تحویل دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان مهر بیان کرد: کارشناسان ارزش مکملهای مکشوفه را ۳۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.