۲ هزار و ۱۶۱ قوطی مکمل‌های خارجی بدنسازی فاقدمجوز به ارزش ۳۵۰ میلیارد ریال در مهر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ نصرالله دهقان فرمانده انتظامی شهرستان مهر گفت: در پی خبر واصله از دانشگاه علوم پزشکی شیراز مبنی بر نگهداری و خرید و فروش اقلام پزشکی و مکمل‌های ورزشی غیرمجاز در انباری در این شهرستان، ماموران به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ نصرالله دهقان افزود: ماموران ۲ هزار و ۱۶۱ قوطی مکمل‌های خارجی و قرص‌های غیرمجاز بدنسازی را کشف کردند و متهم را به مرجع قضایی تحویل دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهر بیان کرد: کارشناسان ارزش مکمل‌های مکشوفه را ۳۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.