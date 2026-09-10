به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بیست‌وچهارمین دوره مسابقات کاراته رده‌های پایه قهرمانی آسیا در امان اردن با قهرمانی ایران به پایان رسید.

تیم کشورمان با کسب ۱۱ نشان طلا، ۱۲ نقره و ۸ برنز، بالاتر از عربستان و اردن در صدر جدول توزیع مدال‌ها ایستاد. عربستان با ۷ طلا، ۶ نقره و ۹ برنز در جایگاه دوم قرار گرفت و اردن با ۷ طلا، ۲ نقره و ۱۶ برنز سوم شد.

در روز پایانی این رقابت‌ها و در رده سنی زیر ۲۱ سال، دختران ایران با کسب چهار نشان طلا و یک برنز عملکرد درخشانی داشتند.

در وزن ۵۰- کیلوگرم، غزل فتحی پس از برتری ۸ به صفر مقابل نماینده اردن و پیروزی ۲ به صفر مقابل نماینده هند راهی مرحله نهایی شد. فتحی در دیدار نهایی نیز با نتیجه ۱۱ به یک از سد جود مایاجان از عربستان گذشت و نشان طلای آسیا را به دست آورد.

در وزن ۵۵- کیلوگرم، فاطمه جعفرنژاد پس از برتری مقابل نمایندگان عربستان، هند و سوریه به مرحله نهایی رسید و در دیدار پایانی با نتیجه ۴ به یک مقابل بالسام السعیده از اردن به پیروزی رسید و طلای آسیا را از آن خود کرد.

در وزن ۶۱- کیلوگرم، زهرا رضازاده پس از پیروزی ۸ بر صفر برابر نماینده هند و برتری ۶ بر صفر مقابل یوسان پائو از چین‌تایپه به فینال رسید. او در مبارزه نهایی با نتیجه ۵ بر صفر هنگ لوپوی از ماکائو را شکست داد و قهرمان آسیا شد.

در وزن ۶۸+ کیلوگرم نیز مهلا صداقت پس از عبور از نمایندگان اردن و عربستان، در فینال با نتیجه ۹ بر صفر مقابل کالیانی ویشواکاراما از هند به پیروزی رسید و مدال طلای قهرمانی آسیا را به گردن آویخت.

بشرا ایمانی نیز در وزن ۶۸- کیلوگرم صاحب مدال برنز شد. ایمانی پس از شکست برابر نماینده هند، در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۵ بر ۲ از سد شادی سعید از اردن گذشت و روی سکوی سوم ایستاد.

در بخش پسران زیر ۲۱ سال نیز ابوالفضل تمدن‌زاده در وزن ۵۵- کیلوگرم به مدال نقره رسید. او پس از پیروزی برابر نمایندگان عربستان، فلسطین و سوریه راهی فینال شد و در دیدار نهایی با نتیجه ۵ بر ۲ برابر ماخشاتالو مومینف از تاجیکستان شکست خورد.

در وزن ۶۷- کیلوگرم، مهدی چوبک‌زن پس از پیروزی برابر نمایندگان فلسطین و اردن و شکست مقابل نماینده عربستان، در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۴ بر ۳ از سد سو ان هوآنگ از چین‌تایپه گذشت و مدال برنز گرفت.

در وزن ۸۴- کیلوگرم، وهاب شاهمیر پس از پیروزی برابر نماینده هند در نیمه‌نهایی مقابل عبدالله القحطانی از عربستان شکست خورد و در دیدار رده‌بندی نیز برابر نماینده مالزی نتیجه را واگذار کرد و از رسیدن به مدال بازماند.

طا‌ها یوسفی در وزن ۸۴+ کیلوگرم نیز پس از شکست برابر نماینده عربستان، در دیدار رده‌بندی مقابل رائد حامد از اردن مغلوب شد و دستش از مدال کوتاه ماند.

همچنین ابوالفضل همدم‌جو در وزن ۶۰- کیلوگرم پس از یک پیروزی و شکست در دور دوم، از ادامه رقابت‌ها کنار رفت و عرفان خوش‌عقیده نیز در وزن ۷۵- کیلوگرم با شکست در دور نخست مقابل نماینده عربستان از گردونه مسابقات حذف شد.

رده‌بندی نهایی تیم‌ها در جدول مدال‌ها:

۱. ایران: ۱۱ طلا، ۱۲ نقره، ۸ برنز

۲. عربستان: ۷ طلا، ۶ نقره، ۹ برنز

۳. اردن: ۷ طلا، ۲ نقره، ۱۶ برنز

۴. چین‌تایپه: ۲ طلا، ۳ نقره، ۱۲ برنز

۵. مالزی: ۲ طلا، یک نقره، یک برنز

۶. امارات: ۲ طلا، ۷ برنز

۷. تایلند: ۲ طلا، یک برنز

۸. کویت: یک طلا، یک نقره، ۴ برنز

۹. فلسطین و قطر: هر کدام یک طلا و یک نقره

۱۱. تاجیکستان: یک طلا، یک برنز

۱۲. هند: ۴ نقره، ۴ برنز

۱۳. سوریه: ۲ نقره، ۵ برنز

۱۴. ماکائو: ۲ طلا، ۳ نقره

۱۵. عراق: یک نقره، ۳ برنز

۱۶. ترکمنستان: یک نقره

۱۷. لبنان و بنگلادش: هر کدام یک برنز