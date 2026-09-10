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استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر رویکرد مردممحور مدیریت استان گفت: مطالبات و کمبودهای شهرک شاهد ارومیه پس از احصا و جمعبندی، با جدیت از سوی دستگاههای اجرایی پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در نشست مدیریت محلهمحور در شهرک شاهد ارومیه، از حضور مردم و مسئولان در این برنامه قدردانی کرده و افزود: خدمت بیمنت و از سر عشق و محبت به مردم از ارزشمندترین جلوههای خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی است.
وی همچنین با اشاره به مطالبات مطرح شده از سوی اهالی شهرک شاهد، خاطرنشان کرد: عمده مشکلات مطرح شده، مسائل لاینحلی نبوده و با جدیت دستگاههای مسئول، همراهی مردم و پیگیری مستمر میتوان برای رفع آنها اقدام کرد.
استاندار آذربایجانغربی به کمبود فضای آموزشی در این منطقه نیز اشاره کرده و افزود: احداث دو مدرسه در شهرک شاهد در دستور کار قرار گرفته و در صورت نیاز بیشتر، از ظرفیت نهضت مدرسهسازی و خیران برای توسعه فضاهای آموزشی استفاده خواهد شد.
رحمانی همچنین با تأکید بر تسریع در حل مشکلات فاضلاب و انشعابات، اضافه کرد: آسفالت معابر، پیگیری ایجاد زمین چمن مصنوعی و اقدام ضربتی برای ساماندهی ورودی و مسیرهای دسترسی شهرک شاهد در دستورکار خواهد بود.
وی در پایان بر بررسی دقیق موضوع سهم خدمات شهری و عوارض شهرداری تأکید کرده و افزود: وحدت و انسجام مردم، دشمنان را ناامید و سرمایهگذاران را به آینده آذربایجانغربی امیدوارتر کرده است.