به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان با اشاره به تشدید اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق کالا گفت: مبارزه هدفمند و مستمر با قاچاق کالا و شناسایی و برخورد با خودرو‌های حامل کالای قاچاق از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی است و اقدامات کنترلی و عملیاتی در محور‌های مواصلاتی استان با جدیت دنبال می‌شود.

سرهنگ مهدی سبحانی‌فر افزود: خودرو‌های موسوم به شوتی که برای حمل و جابه‌جایی کالای قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرند، علاوه بر ایجاد مخاطرات جدی برای امنیت و سلامت تردد در جاده‌ها، زمینه‌ساز فعالیت‌های مجرمانه و اخلال در چرخه اقتصادی کشور هستند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان ادامه داد: در صورت احراز حمل کالای قاچاق، خودرو‌های شوتی توقیف و برابر ضوابط و مقررات قانونی به مدت ۶ ماه در پارکینگ متوقف خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه مقابله با خودرو‌های شوتی تنها به مقصد آنها محدود نمی‌شود، گفت: رویکرد پلیس، شناسایی و برخورد با این خودرو‌ها از مبدأ حرکت است و مأموران انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، فعالیت این خودرو‌ها را از مبدأ تحت رصد و کنترل قرار می‌دهند.

سبحانی‌فر با اشاره به نقش مشارکت مردم در مقابله با قاچاق کالا افزود: شهروندان با مشاهده موارد مشکوک مرتبط با قاچاق کالا، خودرو‌های حامل کالای قاچاق یا فعالیت خودرو‌های شوتی می‌توانند موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ یا ۰۹۶۳۰۰ به پلیس اطلاع دهند.