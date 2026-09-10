کشتی پهلوانی تنها عرصه‌ای برای نمایش قدرت جسمانی نیست، بلکه نمادی از جوانمردی، اخلاق‌مداری و احترام به دیگران است؛ ورزشی که در فرهنگ ایرانی، پهلوان بودن را فراتر از پیروزی در میدان و وابسته به رفتار و منش انسان می‌داند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، کشتی پهلوانی از دیرباز با فرهنگ پهلوانی و ارزش‌هایی همچون فتوت، گذشت، تواضع و دستگیری از دیگران پیوند داشته است. در این فرهنگ، قهرمان واقعی کسی نیست که صرفاً بر حریف خود غلبه کند، بلکه فردی است که در کنار توانایی جسمانی، از اخلاق و شخصیت شایسته نیز برخوردار باشد.

منش پهلوانی به ورزشکار می‌آموزد که رقیب، دشمن نیست و پیروزی نباید موجب غرور شود. احترام به حریف، پذیرش شکست، کمک به دیگران و رعایت حرمت پیشکسوتان از مهم‌ترین جلوه‌های این فرهنگ است.

رقابت های کشتی پهلوانی در گرگان برگزار شد و ۶۵ جوان گلستانی در ۶ وزن به رقابت پرداختند تا نفرات برتر راهی مسابقات کشوری شوند.