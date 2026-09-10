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کارخانه شیر پاستوریزه و لبنیات خلخال پس از ۱۰ سال تعطیلی و رکود، با سرمایهگذاری بخش خصوصی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی دوباره راهاندازی شد و به چرخه تولید بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرماندار خلخال روز پنجشنبه در آیین راه اندازی کارخانه لبنیات این شهرستان گفت: این واحد تولیدی که در شهرک صنعتی خلخال واقع شده، با صرف ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه ثابت و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش، دوباره فعالیت خود را آغاز میکند.
حسین وطندوست با بیان اینکه راهاندازی این کارخانه گامی مهم برای رونق تولید و اشتغال است، گفت: این کارخانه با تجهیزات کامل، ظرفیت تولید سالانه ۲۱ هزار تن دوغ پاستوریزه، یکهزار تن بستنی، ۵۰۰ تن خامه و ۸۰ تن پنیر پیتزا را دارد.
وی ادامه داد: کارخانه لبنیات خلخال علاوه بر تأمین نیاز لبنیات شهرستان، امکان صادرات محصولات خود به بازارهای داخل و خارج استان را نیز دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل نیز در این مراسم گفت: در فاز نخست این پروژه، برای ۵۰ نفر بهصورت مستقیم اشتغالزایی شده است.
بهروز رحیم زاده با تأکید بر سیاست دولت بر احیای واحدهای راکد، اظهار کرد: حمایت از سرمایهگذاران و بازگرداندن واحدهای متوقف به چرخه تولید، اولویت اصلی این ادارهکل است.
وی با اشاره به هدفگذاری برای بهرهبرداری از طرحهای اقتصادی با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد تا دهه فجر امسال، بیان کرد: تحقق این هدف، ایجاد بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی جدید را در استان اردبیل به همراه خواهد داشت