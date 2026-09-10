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۸۰ میلیارد ریال اعتبار مالیاتی از شرکتهای بزرگ صنعتی برای اجرای طرحهای هوش مصنوعی جذب شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رییس پارک علم و فناوری کاشان با اشاره به حوزههای تخصصی فعالیت این شرکتها از جمله رایانه و هوش مصنوعی، صنایع شیمیایی، فناوریهای پیشرفته فیزیک، فرش ماشینی و صنایع خلاق، گفت: این مجموعه توانسته است برای ۴۷۲ نیروی متخصص، خلاق و نوآور اشتغالزایی کند.
حمید رضا مومنیان افزود: هماکنون بیش از ۱۱۰ شرکت فناور و دانشبنیان در این پارک فعالیت میکنند که حدود ۲۵ درصد آنها موفق به دریافت مجوز «دانش بنیان» شدهاند.
وی افزود: این شرکتها علاوه بر محصولات پیشین خود، ۵۵ محصول جدید دانشبنیان و فناور نیز به بازار عرضه کردهاند.
حمیدرضا مومنیان گفت: استفاده از ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان و جذب اعتبارات مالیاتی صنایع بزرگ، راهبرد اصلی ما برای نیمه دوم سال است که میتواند تحولی اساسی در زیرساختهای فناورانه شهرستان فراهم کند .
وی تقویت زنجیرههایی ارزش شهرستان با محوریت حوزههای مزیت دار، نظیر فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، صنایع خلاق، فرش ماشینی، گلاب و اسانس، ماهیان زینتی و صنایع شیمیایی را از اولویتهای اصلی پارک برشمرد و افزود: با حمایت معاونت فناوری وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری، توسعه صادرات محصولات دانشبنیان به کشورهای همسایه و تثبیت جایگاه شرکتهای شهرستان در بازارهای بینالمللی، هدفگذاری نهایی ماست.
پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۷ با مشارکت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون به طور مستقیم و غیرمستقیم به بیش از ۲۰۰ شرکت دانش بنیان، فناور و خلاق خدمات ارائه کرده است.