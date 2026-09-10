استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های استان، گفت: باید با هم‌افزایی، استفاده از همه ظرفیت‌ها و پرهیز از حاشیه‌ها، اجرای طرح‌های زیرساختی و پیشرفت‌محور را با جدیت دنبال کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران استان، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر آذربایجان‌غربی در تجارت، مرز، سرمایه‌گذاری، فناوری، گردشگری و معدن، افزود: برای جبران محرومیت‌های استان، مجموعه‌ای از برنامه‌ها در دستور کار قرار گرفته که بهبود وضعیت دریاچه ارومیه، محور قرار دادن مرز‌ها در مسیر توسعه، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای شاخص‌های فناوری از مهم‌ترین آنهاست.

وی همچنین لجستیک و مسیر‌های بین‌المللی را از پیشران‌های اصلی توسعه استان دانسته و خاطرنشان کرد: امکان ایجاد تا ۱۰ مرکز لجستیک در آذربایجان‌غربی وجود دارد و بندر خشک نقده با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، یکی از طرح‌های مهم در این زمینه است.

استاندار آذربایجان‌غربی به پیگیری توسعه شبکه ریلی نیز اشاره کرده و افزود: اتصال راه‌آهن نقده به پیرانشهر و تمرچین و همچنین راه‌آهن مرند، ایواوغلی و چشمه‌ثریا و تکمیل آزادراه مرند، ایواوغلی، مرگنلر و بازرگان از طرح‌های مهم زیرساختی استان است.

رحمانی همچنین با بیان اینکه کریدور‌ها و مرز‌های استان می‌توانند جایگاه آذربایجان‌غربی را در تجارت منطقه‌ای متحول کنند، اضافه کرد: مسیر‌های بازرگان، رازی، کوزه‌رش و سرو در احیای مسیر تاریخی جاده ابریشم نقش دارند و کریدور شمال - جنوب از بازرگان تا بندر امام نیز در حال اجراست.

وی در ادامه مرز‌ها را پیشانی کشور و یکی از مهم‌ترین مواهب استان عنوان کرده و افزود: ۵۲ درصد تجارت مرزی کشور در آذربایجان‌غربی انجام می‌شود و این ظرفیت می‌تواند به موتور محرکه اقتصاد استان تبدیل شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به تفویض اختیار مدیریت مرز بازرگان برای نخستین‌بار به استان نیز اشاره کرده و یادآور شد: از این ظرفیت برای تکمیل زیرساخت‌ها و فعال‌سازی توانمندی‌های مرز استفاده خواهیم کرد.

رحمانی همچنین با اشاره به روند سرمایه‌گذاری در استان، افزود: با وجود شرایط جنگی، فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری متوقف نشد و در سال گذشته ۵۸ هیأت خارجی به آذربایجان‌غربی سفر کرده و اینوا با ایجاد یک نگاه جدید به سرمایه‌گذاری، زمینه فعال‌سازی پروژه‌های راکد و نیمه‌تمام و معرفی ظرفیت‌های استان را فراهم کرد.

وی در ادامه با تأکید بر احیای دریاچه ارومیه در کنار توسعه اقتصادی، تصریح کرد: اگر قرار است دریاچه ارومیه احیا شود، باید برای مردم حاشیه دریاچه منابع درآمدی مکمل ایجاد شود و ظرفیت مرزها، گردشگری و سایر بخش‌های اقتصادی می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرین باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه مسیر توسعه آذربایجان‌غربی تنها اقتصادی نیست، افزود: نگاه ما به توسعه، همه‌جانبه بوده و حوزه‌های فرهنگی، گردشگری، معدن، ورزش، فناوری و سایر بخش‌ها را نیز دربرمی‌گیرد.

رحمانی در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها در مسیر توسعه استان، اظهار داشت: توسعه آذربایجان‌غربی نیازمند همراهی همه بخش‌ها و استفاده از ظرفیت مردم و رسانه‌هاست.