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جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان»، به مناسبت روز ملی سینما روی آنتن میرود و با حضور محمد حمیدی مقدم، دغدغهها و چالشهای فیلمسازی مستند در کشور را بررسی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیصد و سی و ششمین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان»، فردا جمعه ۲۰ شهریورماه روی آنتن شبکه مستند سیما میرود. این قسمت از برنامه به مناسبت روز ملی سینما روی آنتن میرود و نگاه متفاوتی به سینمای مستند دارد.
محمد حمیدی مقدم، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مهمان این قسمت از «نردبان» است.
او در گفتوگو با حامد شکیبانیا، درباره مرکز متبوع خود که یکی از مهمترین متولیان گسترش سینمای مستند در کشور است، سخن میگوید و درباره رویکردها، دغدغهها و چالشهای تولید مستند در این مرکز صحبت میکند.
حمیدی مقدم درباره بودجه تولید فیلم مستند و همچنین بودجه مرکز گسترش هم نکاتی را بیان میکند و به سوالات مستندسازان پاسخ میدهد.
گفتوگو با حمیدی مقدم در ۲ بخش آماده شده است که بخش نخست آن این هفته روی آنتن شبکه مستند سیما میرود؛ بخش دوم گفتوگو که شامل پاسخ به پرسشهای فیلمسازان مستند و فعالان این حوزه است، در قسمتهای بعدی روی آنتن میرود.
اهالی سینمای مستند طی فراخوانی مجازی، پیشتر سوالات خود از مدیرعامل مرکز گسترش را برای برنامه نردبان ارسال کرده بودند.
در بخش دیگری از برنامه این هفته، محمد فرج صالحی کارگردان فیلم مستند «خون حنا باروت» به «نردبان» میآید. او به بهانه حملات روزهای اخیر دشمن آمریکایی به منطقه سیریک به ویژه حمله ناجوانمردانه به یک مراسم عروسی، مقابل حامد شکیبانیا نشسته و درباره تجربیات خود از «خون حنا باروت» که سوژهای شبیه به همین اتفاق دارد، سخن میگوید.
مستند «خون، حنا، باروت» روایت بمباران مرگبار بمباران آمریکا در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ است که یک مراسم عروسی در موسیقلعه افغانستان را هدف قرار داد و به کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر انجامید. این مستند با بررسی شاهدان عینی و تصاویر موجود، حقیقت این فاجعه انسانی را آشکار میکند.
در «نردبان» این هفته، بخش «و اینک مستند» اختصاص به مرور بر بخش سوم آثار هیروکازو کورئیدا کارگردان و فیلمساز ژاپنی دارد و کارگاه تجربه نیز با صحبتهای کن برنز فیلمساز آمریکایی روی آنتن میرود.
برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور، با بخشهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۷:۰۰ روی آنتن شبکه مستند میرود و بازپخش آن شنبهها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.