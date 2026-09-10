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ساختوساز غیرمجاز در یک قطعه ۲۰ هزار مترمربعی از اراضی زراعی دهستان پنجهزاره شناسایی و از ادامه عملیات آن جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از جلوگیری از ادامه ساختوساز غیرمجاز در قطعهای ۲ هکتاری از اراضی زراعی دهستان پنجهزاره خبر داد.
سید اسماعیل حسینی گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی در جریان پایش اراضی این دهستان، یک مورد ساختوساز غیرمجاز را در قطعه زمینی به مساحت حدود ۲۰ هزار مترمربع شناسایی و از ادامه عملیات جلوگیری کردند.
وی افزود: در بخشی از این زمین، عملیات پیکنی در مساحت حدود ۳۰ مترمربع انجام شده بود و حدود ۳۰۰ مترمربع مصالح ساختمانی نیز در همان قطعه دپو شده بود.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: با حضور کارشناسان و در چارچوب ضوابط حفاظت از اراضی کشاورزی، از ادامه عملیات ساختوساز جلوگیری و موضوع برای پیگیری قانونی در دستور کار قرار گرفت.
حسینی افزود: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی موجب کاهش ظرفیت تولید میشود و پایش مستمر اراضی و برخورد قانونی با موارد تخلف با جدیت دنبال خواهد شد.
وی گفت: حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تبدیل عرصههای زراعی به کاربریهای غیرکشاورزی از اولویتهای جهاد کشاورزی است.