به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز کیش اعلام کرد: نام نویسی مقطع کاردانی تا ۲۴ شهریور و نام نویسی مقطع کارشناسی ناپیوسته تا ۲۵ شهریور انجام می‌شود.

متقاضیان می‌توانند برای نام به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org یا دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی uast.ac.ir مراجعه کنند.

متقاضیان ادامه تحصیل می توانند در مقطع کاردانی، رشته‌های حسابداری، حقوق، هتلداری، گردشگری، مدیریت کسب‌وکار، گرافیک، معماری، تربیت بدنی و برنامه‌سازی کامپیوتری و در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیز رشته‌های حسابداری، حقوق، مدیریت هتلداری و گردشگری، مهندسی فناوری اطلاعات، معماری و طراحی لباس را انتخاب کنند.

داوطلبان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۴۴۲۳۷۶۴ با پیش شماره ۰۷۶ و ۰۹۹۴۱۱۰۰۶۱۷ تماس بگیرند و یا به دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز کیش واقع در خیابان سنایی، بلوار اندیشه، کوچه مالک اشتر مراجعه کنند.