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با کاهش میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات واگذاری اراضی در استان مرکزی از ۱۷۲ روز در سال ۱۴۰۱ به پنج روز در سال ۱۴۰۵، کسب رتبه نخست کشور در بخش پاسخگویی به استعلامات تخصیص اراضی برای ۲ سال متوالی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: مرکزی در واگذاری اراضی ملی برای احداث نیروگاههای خورشیدی، میزان اراضی واگذارشده، میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات و تولید برق نیروگاههای احداثشده در اراضی واگذارشده، رتبه نخست را در کشور دارد.
عبدالحسین محمدی افزود: تاکنون هفت هزار و ۹۵۵ هکتار از اراضی ملی استان در قالب ۳۶۷ فقره پرونده برای احداث نیروگاههای خورشیدی واگذار شده و در مجموع ۵۹۳ فقره درخواست واگذاری زمین به مساحت ۱۱ هزار و ۷۸ هکتار به این ادارهکل واصل شد که شامل ۱۰۸ طرح بخش کشاورزی به مساحت ۶۷۳ هکتار و ۴۸۵ طرح غیرکشاورزی به مساحت ۱۰ هزار و ۴۰۵ هکتار بوده است و بخش عمده آن به توسعه انرژیهای پاک اختصاص یافت.
او ابراز داشت: شهرستان زرندیه با ۱۶۸ مورد استعلام در سطح هشت هزار و ۳۶۰ هکتار بیشترین میزان تقاضا را ثبت کرده است و شهرستانهای اراک با ۱۳۷ مورد (۱۰۹۰ هکتار)، ساوه با ۱۳۵ مورد (۳۹۶۵ هکتار)، محلات با ۱۲۰ مورد (۱۱۸۰ هکتار)، خمین با ۷۹ مورد (۱۶۰۳ هکتار) و دلیجان با ۷۹ مورد (۹۷۵ هکتار) در رتبههای بعدی قرار دارند و سایر شهرستانهای استان شامل شازند، خنداب، تفرش، آشتیان، کمیجان و فراهان نیز تقاضاهایی در این زمینه داشتهاند.
محمدی گفت: با اجرای طرحهای هوشمندسازی و کاداستر اراضی ملی، میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات واگذاری اراضی در استان از ۱۷۲ روز در سال ۱۴۰۱ به پنج روز در سال ۱۴۰۵ کاهش یافت که این اقدام زیرساختی، کسب رتبه نخست کشور در بخش پاسخگویی به استعلامات تخصیص اراضی را برای ۲ سال متوالی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به همراه داشت.
او با اشاره به روند قانونی بررسی درخواستها افزود: متقاضیان حقیقی و حقوقی پس از دریافت موافقت اصولی، مدارک خود را در پنجره واحد زمین بارگذاری میکنند که فرآیند استعدادیابی میدانی و بررسی در کمیتههای تخصصی در بستر سامانه سبا انجام و پاسخ نهایی به مدیریت امور اراضی ابلاغ شود.
محمدی همچنین از راهاندازی نیروگاههای خورشیدی در ساختمانهای اداری این ادارهکل خبر داد و گفت: با هدف مدیریت مصرف و رفع ناترازی انرژی، ۵۱ کیلووات نیروگاه خورشیدی با همکاری شرکت توزیع برق در ادارههای منابع طبیعی استان به بهرهبرداری رسید که شامل ۱۶ کیلووات در ستاد ادارهکل، ۱۵ کیلووات در اداره تفرش و در ادارههای شهرستانهای زرندیه، آشتیان، فراهان و خمین هرکدام پنج کیلووات است و تجهیز سایر شهرستانها نیز تداوم دارد.
استان مرکزی با ۲۹ هزار و ۵۳۰ کیلومتر مربع وسعت، حدود یک و ۸۲ صدم درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده که ۷۰ درصد آن را عرصههای منابع طبیعی تشکیل میدهند.