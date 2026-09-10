معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش حیاتی و راهبردی سازمان انتقال خون گفت:اهدای خون نباید صرفاً به یک اقدام مناسبتی محدود شود بلکه باید به عنوان یک رفتار پایدار و مسئولیت اجتماعی در جامعه نهادینه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده در آیین تکریم و معارفه مدیر کل انتقال خون آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه ویژه و راهبردی این سازمان اظهار کرد: سازمان انتقال خون در شرایط عادی شاید کمتر در کانون توجه قرار گیرد، اما در مواقع بحران، اهمیت و نقش راهبردی آن بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و عملکرد کارکنان سازمان انتقال خون، اهداکنندگان خون را اصلی‌ترین سرمایه این مجموعه دانست و افزود:اگر همه تجهیزات و امکانات پیشرفته نیز فراهم باشد، اما اهدا کننده‌ای وجود نداشته باشد، عملاً این امکانات کارایی لازم را نخواهند داشت.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش فرااستانی استان در حوزه درمان و ارائه خدمات به استان‌های همجوار، بر ضرورت بازاندیشی در زیرساخت‌ها و توجه به آمایش سرزمینی در حوزه انتقال خون تاکید کرد.

محمدزاده خاطرنشان کرد: باید با برنامه ریزی مناسب، دسترسی جغرافیایی مردم به مراکز اهدای خون تسهیل شود تا زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در این اقدام انسان دوستانه فراهم آید.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در ارائه خدمات مطلوب، بر ضرورت توجه به نیاز‌ها و مسائل کارکنان و تامین نیروی انسانی مورد نیاز این مجموعه به عنوان بخشی از کارگزاران نظام تاکید کرد.

در این مراسم از زحمات مهدی رسولی مدیر کل سابق انتقال خون آذربایجان شرقی قدردانی و یعقوب فتح اللهی به عنوان مدیرکل جدید انتقال خون آذربایجان شرقی معرفی شد.