سارا فلاحی گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای آسفالت و زیرساخت‌های روستا‌های این منطقه؛ از جمله: چالاب، چنگوله، خوشادل، نادرآباد و زعفرانی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سارا فلاحی در دیدار با جمعی از معتمدان و بزرگان ایل شوهان با اشاره به اختصاص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای رسیدگی به زیرساخت‌های روستا‌های شوهان، اظهار کرد: طرح هادی روستا‌های سرتنگ زعفرانی، چالاب، چشمه‌پهن، چنگوله، خوشادل و نادرآباد هم بازنگری شده و برخی از این طرح‌ها در حال اجرا است.

وی افزود: با توجه به اعتبارات جدیدی که برای بنیاد مسکن در نظر گرفته شده است؛ سهم روستا‌های شوهان نیز از این اعتبارات پیگیری خواهد شد.

فلاحی با اشاره به بازدید‌های میدانی از مناطق شوهان تشریح کرد: پس از بازدید از خوشادل و بلوطستان و برگزاری جلسات با مدیران دستگاه‌های مرتبط، ۸ کیلومتر از مسیر این منطقه برای نخستین بار در آستانه ورود به مرحله مناقصه قرار گرفته که اعتبار آن حدود ۳۰ میلیارد تومان است.

وی اصلاح یک پیچ دشوار در مسیر بلوطستان را نیز از دیگر موضوعات مورد پیگیری عنوان کرد و افزود: این مسیر باید از نظر فنی اصلاح شود؛ تا تردد مردم با سهولت و ایمنی بیشتری انجام گیرد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی همچنین از اختصاص ۱۵ میلیارد تومان برای تأمین آب روستای خوشادل خبر داد و گفت: موضوع تأمین آب روستای توت و احیای چشمه عشایری بلوطستان نیز از دیگر مطالبات مورد پیگیری بوده است.

به گفته فلاحی، ۶۰ میلیارد تومان از محل مالیات‌های نشان‌دار نیز برای ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی خوشادل در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به مطالبات ورزشی جوانان این منطقه، تصریح کرد: برای احداث زمین چمن مصنوعی در چالاب ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و برای طرح یک دیگر نیز در سال ۱۴۰۴ حدود ۳.۵ میلیارد تومان اعتبار تأمین شده است.

فلاحی بخش دیگری از سخنان خود را به میدان نفتی چنگوله اختصاص داد و گفت: پیگیری توسعه این میدان از مجلس یازدهم آغاز شد و قرارداد توسعه میدان چنگوله به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو نهایی و امضا شد.

وی همچنین با اشاره به قرارداد توسعه مرحله دوم میدان نفتی آذر تبیین کرد: قرارداد این طرح به ارزش یک میلیارد و ۳۶ میلیون دلار در اسفند ۱۴۰۲ به امضا رسید.

فلاحی اضافه کرد: در پیگیری‌های مربوط به میدان چنگوله، موضوع احداث پل رودخانه چنگوله و بهسازی و آسفالت مسیر دسترسی به تأسیسات آذر تا محدوده زعفرانیه نیز با وزیر نفت مطرح شده و قرار است این موضوع از محل مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت دنبال شود.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی؛ همچنین درباره مطالبه تبدیل منطقه شوهان به بخش یادآوری کرد: این موضوع با مسئولان وزارت کشور و معاون سیاسی استانداری مطرح شده است و یکی از شروط مطرح‌شده برای پیشبرد آن، رسیدن به اجماع و ارائه امضا‌های محلی است.