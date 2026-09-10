افسر سابق سازمان جاسوسی انگلیس (MI ۶) معتقد است: تداوم درگیری نظامی با ایران می‌تواند به فروپاشی ساختار‌های اقتصادی ایالات متحده و سایر کشور‌های غربی منجر شود و شوکی را به بازار‌های سهام وارد کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آلاستیر کروک روز پنجشنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری روسی تاس افزود: جنگ با تهران نقشی محوری در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌روی آمریکا ایفا خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: مسأله (تجاوز نظامی به) ایران با تورم (در غرب) گره خورده است؛ ایران می‌تواند ساختار‌های اقتصادی غرب را دگرگون کند.

این افسر سابق اطلاعاتی انگلیس گفت: اولویت اصلی غرب در حال حاضر، حفظ هژمونی دلار و کنترل بر سیستم مالی است؛ موضوعی که در حال خارج شدن از اختیار آنها است و ممکن است در حفظ آن ناکام بمانند.

وی اظهار داشت: در بازار‌های اوراق قرضه و بازار‌های سهام؛ همه‌جا بی‌ثباتی حاکم است و این وضعیت بسیار خطرناک است.

کروک ادامه داد: تحولات مربوط به مناقشه روسیه و اوکراین نیز از جنبه‌های گوناگون در آینده، عاملی تعیین‌کننده در ژئوپلیتیک خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود، در مقطع کنونی موضوع ایران از تأثیرگذاری بیشتری بر اقتصاد غرب برخوردار است.