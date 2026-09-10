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مسئول هماهنگی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه بوشهر گفت: با نظارت و هماهنگیهای صورت گرفته سوخت گیری در سطح استان روان و بدون صف است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ حسین کاوه کوشا با اشاره به اینکه قبل و بعد از تغییر نرخ بنزین شاهد مشکلی نبودیم، افزود: تاب آوری تامین سوخت بسیار بالاست و ناوگان ها، جایگاههای عرضه سوخت و شرکتهای حمل و نقل با تمام توان در حال خدمت رسانی به مردم استان هستند.
وی بیان کرد: بامداد ۱۷ شهریور ماه تغییر نرخ بنزین همانند دیگر نقاط کشور در استان بوشهر هم انجام شد و این تغییر صرفا برای نرخ سوم کارتهای اضطراری است.
مسئول هماهنگی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه بوشهر ادامه داد: در کارت شخصی خودروها ۲ سهمیه یعنی ۶۰ لیتر هزار و پانصد تومانی و ۵۰ لیتر ۳ هزار تومانی ماهانه شارژ میشوند و تغییری در این خصوص ایجاد نشده است.
حسین کاوه کوشا اضافه کرد: حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد استفاده مردم با کارت شخصی خودشان تامین میشود و استفاده از کارت اضطرای کمتر نیاز میشود.