نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دشمنان هنوز نیرو‌های مسلح و مردم ایران را نشناخته‌اند گفت: جنگ را تا پیروزی نهایی ادامه خواهیم داد.

دشمنان، نیرو‌های مسلح و مردم ولایت پذیر را نشناخته‌اند

دشمنان، نیرو‌های مسلح و مردم ولایت پذیر را نشناخته‌اند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، «علی نیکزاد» روز پنجشنبه در مراسم گرامیداشت آیت الله سید محمود طالقانی در شهرستان طالقان گفت: باور مردم، مقاومت همراه با آینده نگری، تاکید به عدالت خواهی و ما می‌توانیم را از امام راحل (ره) یاد گرفته‌ایم.

وی بیان داشت: رهبر شهید نظام اسلامی ایران در زمان حمله دشمن، می‌توانست به پناهگاه برود، ولی نرفت و به همراه خانواده اش به شهادت رسیدند، چرا که ایشان دارای ویژگی‌های انس با قرآن کریم، حکمت و بصیرت در سیاست بود بنابراین امام شهید به معنای واقعی مجاهدت کرد.

وی تاکید کرد: ظالم‌ترین دولت‌ها رهبر جمهوری اسلامی ایران را شهید کردند. دشمنان تصور گرفتن تهران را در سه روز داشتند تا جنگ را سریع و کم هزینه تمام کنند، اما نفهمیدند اینجا ایران است و تاکنون این جنگ هزینه‌های بسیاری برای امریکا داشته است.

نائب رییس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: قرار بود توان دریایی، هسته‌ای و زمینی کشور و نیرو‌های مقاومت را نابود کنند و با فشار اقتصادی همراه با تغییر حکومت بر نفت مسلط شوند

وی افزود: دشمنان حتی خیال تجزیه ایران را داشتند، اما نفهمیدند که نمی‌توانند، چراکه در زمان انعقاد عهدنامه ترکمنچای امام و رهبر کبیر نداشتیم.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دشمنان حتی مردم ایران را نشناختند که به رغم مشکلات معیشتی تا پای جان برای ماندن ایران هستند.

نیکزاد گفت: قرار بود نفت ما را در صادر کردن به صفر برسانند و بر تنگه هرمز را مسلط شوند که معجزه اول انقلاب اسلامی در طبس و دومین معجزه در اصفهان رخ داد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ما با آمریکا پدر کشتگی داریم چراکه پدر ما رهبر امت اسلامی را کشت، اگر چه با رهبر انقلاب اسلامی که ایشان نیز از سلاله پیامبر (ص) است و راه رهبر شهید ادامه دارد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: حشدالشعبی در تشییع رهبر شهید غوغا کرد و امروز تنگه هرمز را داریم، چنانچه رهبری اکنون سکاندار انقلاب اسلامی شده که سال‌ها کارآموزی در کنار رهبر شهید انقلاب اسلامی در ابعاد دفاعی، سیاسی و داشته است.

وی افزود: درود خدا بر غیرت نیرو‌های مسلح ما که به رغم بودجه نظامی کم، شرف دارند و ماه‌ها است خانواده خود را ندیده‌اند.دشمنان، نیرو‌های مسلح و مردم ولایت پذیری را نشناخته‌اند.

نیکزاد گفت: مردم به رغم مشکلات پای کار هستند و پشتیبان نیرو‌های مسلح، در تاریخ می‌نویسند که دنیا جمع شد به فرماندهی امریکا تا ایران را از پای در بیاورد، ولی نتوانست

نایب رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: آیت الله طالقانی یک روحانی مبارز و سیاسی و نخستین امام جمعه تهران بود.ایشان تلاش کرد دین را با زندگی مردم، قرآن را با جامعه، ایمان را با مسوولیت اجتماعی و روحانیت را با مردم پیوند دهد.

وی یادآورشد: قرآن کتاب زندگی برای آیت الله طالقانی بود بنابراین به فقر، محرومیت، فاصله طبقاتی حساس بود، بطوریکه نماز و عبادت برای ایشان اهمیت داشت، اما معتقد بود مومن در برابر سرنوشت جامعه مسوول است. زبان گفت‌و‌گو با نسل جوان را آیت الله طالقانی داشت، نکته‌ای که امروزه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.