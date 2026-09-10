پخش زنده
امروز: -
خاخامهای برجسته و ضد صهیونیسم انگلیسی در این کشور در مقابل تصمیم جدید دولت انگلیس در تحریم علیه شهرکهای اسرائیلی حمایت و تاکید کردند زمان بی عملی در برابر خشونت شهرک نشینان باید به پایان برسد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پس از انتقاد شماری از خاخامهای حامی رژیم اسراییل در انگلیس از تصمیم دولت این کشور در مخالفت با شهرک سازی در سرزمینهای تازه اشغال شده، خاخامهای برجسته و ضد صهیونیسم در این کشور در مقابل از تصمیم جدید دولت انگلیس در تحریم علیه شهرکهای اسرائیلی حمایت و تاکید کردند زمان بی عملی در برابر خشونت شهرک نشینان باید به پایان برسد.
خاخامهای ضد صهیونیسم در انگلیس که در دو سال اخیر از جمله در راهپیمایی روز جهانی قدس پیشاپیش جمعیت صدها هزار نفری راهپیمایان در حمایت از حقوق مردم فلسطین در خیابانهای مرکزی لندن به حرکت در آمدند و پرچم رژیم اسراییل را به آتش کشیدند این اقدام دولت را مثبت خواندند و گامی در تحقق حقوق فلسطینیان ارزیابی کردند.
خاخام الهانان بک با تاکید بر ضرورت اقدام جهانی برای توقف خشونت شهرک نشینان علیه فلسطینیان و اشغال سرزمینها یشان میگویند اقدامات اسراییل کاملا مغایر با نص صریح تورات و کاملا مردود است که موجب شده است خشم و نفرت علیه یهودیان گسترش یابد و زمینه نا امنی را برای آنان فراهم کند.
نشریه گاردین در این باره نوشت: میرویس، خاخام ارشد بریتانیا و رهبر معنوی یهودیان ارتدکس اصلی در بریتانیا، تحریمهای بریتانیا علیه شهرکهای غیرقانونی اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین را " روزی تاریک برای یهودیان بریتانیا" توصیف کرد و هشدار داد که این تحریمها میتواند افرادی را که " از نفرت به عنوان سلاحی علیه یهودیان استفاده میکنند" جسورتر کند.
این نشریه انگلیسی افزود: این تحریمها همچنین توسط هیئت نمایندگان یهودیان بریتانیا و شورای رهبری یهودیان محکوم شدند. اما دیگر خاخامهای ارشد، که بسیاری از آنان از جناح مترقی جامعهاند، بر تنوع دیدگاهها در جامعه یهودیان بریتانیا تأکید و برخی از تحریمهای میلیبند حمایت کردهاند، در حالی که برخی دیگر هشدار دادهاند که نگرانی در مورد این اقدامات نباید بهانهای برای نادیده گرفتن خشونت و گسترش شهرکنشینان شود و برخی دیگر از دولت خواستهاند که اقدامات بیش تری انجام دهد.
جاناتان ویتنبرگ، خاخام ارشد یهودیت ماسورتی، گفت که در روستای فلسطینیامالخیر حضور داشته است، زمانی که میلیبند سخنرانی خود را ایراد میکرد و نتایج خشونت شهرکنشینان را " با چشمان خود" دیده است.
او گفت: " آنچه امروز در کرانه باختری در حال وقوع است، یک "چیلول هاشم"، نقض نام خداوند از بدترین نظم است. ما نمیتوانیم ساکت بمانیم. این برای مردم فلسطین که میخواهند در صلح به زندگی خود ادامه دهند، وحشتناک است. این برای اسرائیل وحشتناک است. "
خاخام ویتنبرگ افزود: " ما باید صحبت کنیم. ما باید این کار را از روی نگرانی عمیق برای آنچه انسانی و عادلانه است و به خاطر اسرائیل و یهودیت انجام دهیم. ما نمیتوانیم روی خود را برگردانیم. " در حالی که او اذعان کرد که جامعه یهودیان بریتانیا مجبور نیست با هر کاری که دولت بریتانیا انجام میدهد موافق باشد، گفت: "زمان اقدام فرا رسیده است. "
خاخام الکساندرا رایت از کنیسه یهودیان لیبرال در لندن، نایب رئیس انجمن دوستان خاخامهای بریتانیایی برای حقوق بشر، گفت اگرچه همه افراد جامعه از تحریمها حمایت نمیکنند، اما اقدام لازم است، زیرا " اشغال و خشونت فزاینده به فلسطینیها و اسرائیلیها آسیب میرساند. "
او گفت: این تحریمها تعهد بریتانیا به راهحل دو کشوری است. جامعه یهودی- انگلیسی به یک کشور یهودی متعهد است که نه بر اساس ظلم و خشونت، بلکه به گفته اعلامیه استقلال اسرائیل، بر اساس آزادی، عدالت و صلح آن طور که پیامبران اسرائیل در نظر داشتند" بنا شده باشد.
خاخام رایت که اخیراً از روستای فلسطینیام الخیر، که با حملات بیوقفه شهرکنشینان اسرائیلی روبهرو شده است، بازدید کرده بود، از جامعه یهودیان خواست که " از هیچ پیشرفتی به سمت راهحل دو کشوری دریغ نکنند".
جرمی گوردون، خاخام کنیسه نیو لندن، که از تحریمهای میلیبند حمایت کرد، گفت: " صحبت کردن برای سکوت، بیعملی یا " استفاده از هویج" - مماشات - در برابر جنبش شهرکنشینان و کسانی که از آن حمایت میکنند، اشتباه است. روش این شهرکنشینان بر این تصور استوار است که آنها مماشات خواهند شد یا نادیده گرفته میشوند، و یهودیان خیرخواه در سراسر جهان از اقدامات غیرقانونی و جنایتکارانه آنها چشمپوشی میکنند. "
لو تیلور، خاخام کنیسه لیبرال کینگستون در لندن، این تحریمها را نشانهای از " حرکت دولت در مسیر درست" توصیف کرد.
وی افزود: " برخی از اعضای اسرائیلی من دقیقاً همینطور برای تحریمها مبارزه کردهاند... یهودیتی که من به آن اعتقاد دارم، این اشغال وحشیانه را رد میکند. "
او به اظهارات گیلاد کاریو، عضو اسرائیلی کنست، اشاره کرد که گفته بود: " مسئولیت اعلام تحریمها توسط کشورهای اروپایی مستقیماً بر دوش [بنیامین] نتانیاهو، [بزلئیل] اسموتریچ، [یسرائیل] کاتز و [گیدئون] ساعر است. "
در جامعه ارتدکس، نگرانیهایی در مورد این پیشنهاد وجود دارد که یهودیان بریتانیا به طور یکسان با این تحریمها مخالفند.
ادوارد میلیبند، وزیر امور خارجه، روز سهشنبه تحریمهای گسترده علیه تجارت با شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری را اعلام و دولت موضع خود را مبنی بر غیرقانونی بودن اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل اعلام کرد.
این اقدامات با فرانسه، کانادا و نه کشور دیگر هماهنگ شده بود که آنها نیز به دلیل گسترش فزاینده شهرک سازیها، که به گفته دولت بریتانیا آینده یک کشور فلسطینی را تهدید میکند، تحریمهایی را علیه اسرائیل اعمال میکردند.
به نوشته گاردین جاناتان بوید، مدیر اجرایی موسسه تحقیقات سیاست یهود، توضیح داد که هیچ داده نظرسنجی قوی در مورد اینکه آیا یهودیان بریتانیا به طور خاص از تحریمها علیه شهرکهای اسرائیلی حمایت میکنند یا خیر، وجود ندارد. " با این حال، شواهد موجود نشان میدهد که دیدگاهها در مورد سیاست دولت اسرائیل و این درگیری کاملاً متنوع است و بر اساس سن، فرقه و دیدگاه سیاسی متفاوت است". " در عین حال، آنها همچنین نشان میدهند که اکثر یهودیان بریتانیا وابستگی عاطفی شدیدی به اسرائیل دارند و از هفتم اکتبر به طور فزایندهای نگران یهودستیزی در بریتانیا شدهاند".
خاخام چارلی بگینسکی و خاخام جاش لوی، رهبران مشترک یهودیت مترقی، که حدود یک سوم یهودیان وابسته به کنیسهها را نمایندگی میکند و تخمین میزند که همین نسبت از یهودیان غیر وابسته نیز ارزشهای آن را دارند، تحریمها را به عنوان " ابزاری ناشیانه" توصیف کردند که میتواند عواقب ناخواستهای داشته باشد. اما آنها گفتند که " اقدامات معطوف به شهرکهای اسرائیلی با حمله به یهودیان یکسان نیست. ما باید مراقب باشیم که تمایز بین آنها از بین نرود. "
آنها از مخالفان تحریم خواستند که چیزی بیش از بیانیههایی در محکومیت خشونت ارائه دهند و افزودند: " بیعملی بیطرفانه نیست. این نیز یک انتخاب سیاسی و اخلاقی است. "
گاردین افزود: ویتنبرگ، بگینسکی و لوی همگی مخالفت خود را با جنبش بایکوت، عدم سرمایهگذاری و تحریم اعلام کردند و از موضع میلیبند در برابر آن استقبال کردند. اعلام تحریمها در روز سهشنبه واکنش سریع اسرائیل را در پی داشت، که دستور تعطیلی کنسولگری بریتانیا در اورشلیم را صادر کرد و ورود ۱۲ نماینده مجلس و فعال بریتانیایی به اسرائیل را ممنوع کرد.
مایک هاکبی، سفیر واشنگتن در اسرائیل، تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است به دلیل تجارت، اقدامات تلافیجویانهای انجام دهد، اما مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، گفت که ایالات متحده " بدیهی است" از اقدامات دولت بریتانیا پیروی نخواهد کرد، اما نمیخواهد شاهد بیثباتی کرانه باختری باشد.
وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که از آنچه دولت اسرائیل اعلام کرده متاسف است، اما " به کاری که دیروز انجام دادیم افتخار میکند و این کار درستی بود. میلیبند پذیرفت که تعطیلی کنسولگری بریتانیا در اورشلیم مضر خواهد بود، اما گفت که دولت " قبل از این کار، هزینهها و مزایای آن را سنجیده است.