رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: برای افزایش سطح بهداشت به ویژه در مناطق روستایی استان، به ۵۳۶ بهورز نیاز داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مراسم بزرگداشت «روز بهورز»، گفت: گیلان برای رسیدن به سطح مطلوب تری از بهداشت عمومی به ویژه در مناطق روستایی، به ۵۳۶ بهورز نیاز دارد.

دکتر محمدتقی آشوبی با بیان اینکه برخی از بهورز‌ها ناچارند در چند روستا خدمت کنند، افزود: مجوز جذب ۳۶۰ بهورز از وزیر بهداشت گرفته شد و به زودی شرایط جذب این نیرو‌ها هم اعلام خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم افزایش کیفیت معیشت بهورزان گفت: در دوره‌های گذشته، پرداخت کارانه بهورزان یک سال طول می‌کشید، اما امسال کارانه این نیرو‌ها اردیبهشت ماه پرداخت شد.