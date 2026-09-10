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رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از مهار و اطفای آتش سوزی یک کارگاه چوببری در جاده مخصوص کرج خبر داد و گفت: آتشنشانان با حضور سریع و اجرای عملیات گسترده، از گسترش شعلهها و سرایت حریق به بخشهای دیگر جلوگیری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، جابر خوشگرد اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام حریق در یک واحد تجاری واقع در جاده مخصوص بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.
وی افزود: حریق در یک کارگاه چوببری به مساحت حدود ۱۰۰۰ مترمربع رخ داده بود و شعلههای آتش بخشهایی از این واحد را دربر گرفته بود که آتشنشانان با استقرار تجهیزات عملیاتی و تلاش همهجانبه، عملیات اطفا را در دستور کار قرار دادند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج ادامه داد: آتشنشانان با سرعت عمل و تلاش مستمر موفق شدند شعلههای آتش را مهار کرده و از سرایت حریق به دیگر نقاط جلوگیری کنند. پس از اطفای کامل نیز عملیات لکهگیری و ایمنسازی محل انجام شد.
خوشگرد با اشاره به گستردگی عملیات انجامشده گفت: ۲۹ نفر نیروی آتشنشان به همراه ۹ دستگاه خودروی عملیاتی از ۶ ایستگاه آتشنشانی برای اطفای حریق و امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند و با تلاش این نیروها، آتش بهطور کامل مهار شد.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه مصدومی در پی نداشت و پس از اطمینان از رفع خطر، محل حادثه ایمنسازی و عملیات آتشنشانان به پایان رسید.