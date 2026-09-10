شبکه ورزش سیما امروز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه، دو دیدار حساس از رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا و اروپا را به صورت زنده برای مخاطبان و علاقه‌مندان به ورزش روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار کره جنوبی و چین تایپه؛ نبرد صعود در آسیادر چارچوب مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶، تیم‌های ملی والیبال کره جنوبی و چین تایپه از ساعت ۱۴:۰۰ به مصاف یکدیگر رفتند.

این مسابقه با گزارش اختصاصی و به صورت زنده از شبکه ورزش پخش شد، پیش از این تیم‌های ژاپن، ایران، تایلند، کره جنوبی، چین، استرالیا، چین تایپه و هند توانسته بودند با ایستادن در رتبه‌های اول تا هشتم جدول ترکیبی، جواز حضور در مرحله حذفی را کسب کنند.

جدال لهستان و پرتغال در قهرمانی اروپا با سهمیه المپیک

همچنین شبکه ورزش از ساعت ۱۶:۳۰ امروز، دیدار تیم‌های لهستان و پرتغال را در چارچوب مسابقات والیبال قهرمانی اروپا ۲۰۲۶ با گزارشگری مرتضی دهبندی به صورت زنده پوشش می‌دهد.

این دوره از مسابقات با توجه به اینکه تیم قهرمان سهمیه مستقیم حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را به دست می‌آورد، از حساسیت و اهمیت بالایی برای مدعیان قاره سبز برخوردار است.