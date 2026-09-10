حاج «علی یساولی» پدر شهیدان والامقام «حسین‌علی و سعید یساولی» از شهرستان فردیس، پس از سال‌ها فراق و چشم‌انتظاری، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

پدر شهیدان «یساولی» دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست

پدر شهیدان «یساولی» دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، حاج «علی یساولی»، پدر شهیدان «حسین‌علی و سعید یساولی»، سال‌ها در فراق فرزندان شهیدش چشم‌انتظار ماند؛ دو فرزندی که یکی در روز‌های دفاع مقدس و دیگری سال‌ها پس از پایان جنگ، در مسیر دفاع از امنیت کشور به شهادت رسیدند.

این پدر والامقام پس از سال‌ها صبوری و تحمل داغ و فراق فرزندان شهیدش، روز گذشته دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان آسمانی خود پیوست.

پیکر این پدر شهید امروز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه، از مقابل گلزار شهدای سرحدآباد تشییع و در این گلزار به خاک سپرده شد.

همچنین مراسم بزرگداشت این پدر والامقام فردا جمعه ۲۰ شهریورماه، از ساعت ۱۴:۳۰ در مسجد امام علی (ع) سرحدآباد برگزار می‌شود.

شهید حسین‌علی یساولی، متولد ۲۰ شهریورماه ۱۳۴۶، در ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۱، در حالی که تنها ۱۴ سال داشت، در عملیات بیت‌المقدس و در منطقه عملیاتی شلمچه، در جریان عملیات پدافندی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید سعید یساولی نیز متولد ۱۰ اسفندماه ۱۳۵۱ بود که در دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۰، در ۱۹ سالگی و در جریان مبارزه با قاچاقچیان در زاهدان به شهادت رسید.

مزار شهید حسین‌علی یساولی در بهشت زهرا (س) تهران و مزار شهید سعید یساولی در گلزار شهدای سرحدآباد قرار دارد.