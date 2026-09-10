جمعی از فعالان، سخنرانان و دست‌اندرکاران جهاد خیابانی در دیدار با رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد قاطع با قانون‌شکنان، مستکبران داخلی، ولنگاری‌های سازمان‌یافته در حوزه حجاب و عفاف، و تقویت روایت‌گری رسانه‌ای اقدامات قوه قضائیه شدند.

برخورد قاطع با فساد، ولنگاری فرهنگی و وحدت‌شکنان

برخورد قاطع با فساد، ولنگاری فرهنگی و وحدت‌شکنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست صمیمانه فعالان و دست‌اندرکاران جهاد خیابانی با رئیس قوه قضائیه، حاضران به بیان دغدغه‌ها و مطالبات مردمی پرداختند.

عبدالله ضیغمی، از فرماندهان میدان خیابان، گفت: امروز میدان‌داران خیابان در کنار نیرو‌های مسلح، بال دوم پیروزی ایران بر دشمن هستند و حضور منظم و مستمر مردم در خیابان، معادلات دشمن را به هم ریخته است.

عظیم ابراهیم‌پور فرمانده قرارگاه جهاد تبیین کشور با اشاره به فعالیت حدود ۴ هزار میدان اصلی و فرعی در کشور، افزود: مردم امیدوارند تحولات بیشتری در قوه قضائیه ببینند و ما دغدغه‌های آنان را به رئیس قوه قضائیه منتقل می‌کنیم.

حجت‌الاسلام ادیب یزدی با قدردانی از اقدامات اصلاحی دستگاه قضا در حوزه مبارزه با فساد، گفت: اگر فساد در قوه قضائیه وجود داشته باشد، به همه جا تسری پیدا می‌کند؛ از این رو ضرورت دارد دستگاه قضا با قضات و کارکنان متخلف برخورد جدی کند.

حاج ابواقاسم دولابی ضمن قدردانی از برخورد قوه قضائیه با بدهکاران ارزی، پرسید: چرا تاکنون با شرکت‌های دولتی که در صادرات و واردات کالا کوتاهی‌های بسیار داشته‌اند، برخورد لازم صورت نگرفته است؟

حجت‌الاسلام خضری گفت: مردمی که بیش از ۶ ماه در میدان حضور دارند، بر ضرورت برخورد با ولنگاری‌های سازمان‌یافته در حوزه حجاب و عفاف تأکید دارند و انتظارشان از مسئولان، قاطعیت و دوری از مصلحت‌سنجی است.

حجت‌الاسلام قاسمیان و سید محمد حسینی نیز خواستار مقابله قاطع دستگاه قضائی با سیاسیونی شدند که با سخنان وحدت‌شکن خود، آب در آسیاب دشمن می‌ریزند.

علیرضا زادبر با تأکید بر ضرورت تقویت روایت‌گری قوه قضائیه، پیشنهاد کرد رئیس قوه قضائیه بیش از پیش در فضای مجازی با مردم صحبت کند و مسئولان در اجتماعات مردمی حاضر شوند.

حجت‌الاسلام آقامیری گفت: نباید فضای کشور به سمتی برود که مجرم اطمینان داشته باشد با جرم او برخورد نخواهد شد. وی همچنین بر ضرورت مقابله با گرانی‌های افسارگسیخته و بی‌اثر کردن خودتحریمی‌ها تأکید کرد.

«کوشکی» نیز در این جلسه گفت: ما جلسه امروز و تمدید مدت زمان آن را، تأسی رئیس قوه قضاییه از رهبر شهید انقلاب می‌دانیم.

وی با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم، خواستار پخش اعترافات محکومین به اعدام از رسانه ملی قبل از اجرای حکم آنها شد.

کوشکی با بیان اینکه سازوکار اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه یک سازوکار اداری است، به ذکر مطالب و توصیه‌هایی در باب نحوه اطلاع‌رسانی اقدامات در عدلیه پرداخت.

وی همچنین خواستار برخورد بدون اغماض قوه قضاییهبا برخی هنجارشکنی‌ها و بی‌حجابی‌ها در محاکم و مراجع قضایی شد.

در ادامه این نشست، رئیس قوه قضائیه به دغدغه‌ها و مطالب مطرح‌شده از سوی حاضران پاسخ داد.