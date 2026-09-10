تنیس روی میز کانتندر جوانان؛ قطعی شدن برنز شیروانی در بانکوک
نیکان شیروانی نماینده ایران در رقابتهای انفرادی زیر ۱۳ سال تنیس روی میز کانتندر جوانان - بانکوک، ضمن صعود به مرحله نیمهنهایی، نشان برنز خود را قطعی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نیکان شیروانی در رقابتهای تنیس روی میز کانتندر جوانان - بانکوک، پس از صدرنشینی در مرحله گروهی و پیروزی در نخستین دیدار جدول حذفی به جمع ۱۶ بازیکن برتر رسید، او در مرحله یکهشتم نهایی مقابل مبارک القتیطی از قطر قرار گرفت و حریف خود را با نتیجه ۳ به صفر شکست داد.
نماینده ایران در مرحله یکچهارم نهایی به مصاف چن یو-چن از چینتایپه رفت و با برتری ۳ به یک، جواز حضور در جمع چهار بازیکن برتر مسابقات را به دست آورد.
با این پیروزی، نیکان شیروانی ضمن صعود به مرحله نیمهنهایی، نشان برنز خود در رقابتهای انفرادی زیر ۱۳ سال پسران را قطعی کرد و حالا برای رسیدن به دیدار نهایی به مصاف تسنگ یو آن از چین تایپه خواهد رفت.
هدایت پینگ پنگ بازان کشورمان در این رقابتها به عهده امین شیروانی است.
رقابتهای تنیس روی میز کانتندر جوانان ۱۸ تا ۲۱ شهریور در بانکوک تایلند در حال برگزاری است.