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این روزها آتش زدن مراتع در اراضی روستایی به بلای جان طبیعت در مراغه تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،به گفته کارشناسان بیشتر آتش سوزیهای مراتع آن هم در اراضی و محدوده روستاهای مراغه عمدی بوده و برای احداث باغ و ایجاد زمین زراعی انجام میشود.
بیشترین آتش سوزی مراتع در دامنههای سهند و محدوده روستاها برای از بین بردن گون زارهاست.
آتش زدن مراتع در طولانی مدت موجب ریشه کنی گون، گونههای خوش خوراک گیاهی و از بین رفتن گونههای جانوری در طبیعت خواهد شد.
در سالهای اخیر آتش زدن مراتع در محدوده روستاهای مراغه به شدت افزایش یافته است.
هادی خرسندی مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت:در آخرین مورد روز گذشته در بخشی از مراتع روستای قیه بلاغی مراغه اتفاق افتاده بود که به موقع مهار شد.
خرسندی افزود:در این حادثه بخش از مراتع روستا در آتش سوخت و از بین رفت.
وی اضافه کرد:از بین رفتن گونههای گیاهی به مرور زمان موجب تخریب مراتع، کاهش علوفه و ایجاد سیل و گردوخاک خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه از اهالی روستاها خواست از مراتع به عنوان تامین کننده علوفه دامها، حفاظت گونههای جانوری، حفاظت از خاک و عرصههای منابع طبیعی مراقبت و حفاظت کنند.