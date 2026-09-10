به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،به گفته کارشناسان بیشتر آتش سوزی‌های مراتع آن هم در اراضی و محدوده روستا‌های مراغه عمدی بوده و برای احداث باغ و ایجاد زمین زراعی انجام می‌شود.

بیشترین آتش سوزی مراتع در دامنه‌های سهند و محدوده روستا‌ها برای از بین بردن گون زار‌هاست.

آتش زدن مراتع در طولانی مدت موجب ریشه کنی گون، گونه‌های خوش خوراک گیاهی و از بین رفتن گونه‌های جانوری در طبیعت خواهد شد.

در سال‌های اخیر آتش زدن مراتع در محدوده روستا‌های مراغه به شدت افزایش یافته است.

هادی خرسندی مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت:در آخرین مورد روز گذشته در بخشی از مراتع روستای قیه بلاغی مراغه اتفاق افتاده بود که به موقع مهار شد.

خرسندی افزود:در این حادثه بخش از مراتع روستا در آتش سوخت و از بین رفت.

وی اضافه کرد:از بین رفتن گونه‌های گیاهی به مرور زمان موجب تخریب مراتع، کاهش علوفه و ایجاد سیل و گردوخاک خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه از اهالی روستا‌ها خواست از مراتع به عنوان تامین کننده علوفه دام‌ها، حفاظت گونه‌های جانوری، حفاظت از خاک و عرصه‌های منابع طبیعی مراقبت و حفاظت کنند.