رئیس جمهور در پی وقوع سیلاب و آبگرفتگی در برخی استان‌های شمالی کشور، در تماس‌های تلفنی جداگانه با استانداران استان‌های درگیر، در جریان آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده، میزان خسارات و روند امدادرسانی و خدمات‌رسانی به مردم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان در این تماس‌ها ضمن جویا شدن از وضعیت مردم و شرایط مناطق متاثر از سیلاب و آبگرفتگی، بر ضرورت حضور میدانی و هماهنگی کامل همه دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان در مدیریت شرایط تأکید کرد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه رفع مشکلات و تأمین نیاز‌های ضروری مردم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار گیرد، از استانداران خواست با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و امدادی، روند امدادرسانی، اسکان و خدمات‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده را با جدیت دنبال کنند.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان همه دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت تمامی ظرفیت‌های ملی و استانی باید برای کاهش آثار ناشی از سیلاب، صیانت از جان و مال مردم و بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی به‌کار گرفته شود.

در این تماس‌های تلفنی، استانداران نیز گزارشی از آخرین وضعیت مناطق تحت تأثیر، اقدامات انجام‌شده، روند امدادرسانی و نیازمندی‌های موجود ارائه کردند.