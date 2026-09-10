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شورای مسکن شهرستان زرندیه با حضور مسئولان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن استان مرکزی، مسائل و موانع طرحهای نهضت ملی مسکن در چهار شهر این شهرستان را بررسی و برای تسریع در اجرای زیرساختها و رفع مشکلات متقاضیان تصمیمگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شورای مسکن شهرستان زرندیه با حضور فرماندار و مسئولان دستگاههای راه و شهرسازی و بنیاد مسکن استان مرکزی، مسائل و مشکلات حوزه مسکن و طرحهای نهضت ملی مسکن در شهرهای پرندک، مامونیه، رازقان و زاویه را بررسی کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در این نشست و بازدیدهای میدانی، مسائل و برنامههای حوزه راه و شهرسازی شهرستان زرندیه را مورد بررسی قرار داد و گفت: رفع مشکلات زیرساختی طرح نهضت ملی مسکن از دغدغههای اصلی متقاضیان است.
جواد لنجابی افزود: عملیات آمادهسازی اراضی نهضت ملی مسکن با اجرای جدولکشی از سوی بنیاد مسکن آغاز شده است تا همزمان دستگاههای خدماترسان آب و برق نیز بتوانند زیرساختهای مورد نیاز را اجرا کنند.
وی ادامه داد: برای سایر شهرهای شهرستان زرندیه نیز با توجه به تعداد کمتر قطعات، مشکلات موجود بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شده است و همکاری شهرداریها و بخشداریها برای تسریع در روند اجرای طرحها ضروری است.
معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی نیز گفت: در نشست شورای مسکن شهرستان زرندیه، مشکلات و موانع پیش روی طرحهای نهضت ملی مسکن در چهار شهر پرندک، مامونیه، رازقان و زاویه بررسی شد.
بهزاد مشیدی افزود: راهکارهای لازم برای رفع موانع و تسریع در ارائه خدمات شهری و زیرساختی به متقاضیان بررسی و بر هماهنگی دستگاههای اجرایی برای آمادهسازی هرچه سریعتر اراضی تأکید شد.
وی ابراز امیدواری کرد با رفع موانع موجود و تکمیل زیرساختها، زمینه بهرهبرداری از واحدهای نهضت ملی مسکن و سکونت متقاضیان در این اراضی فراهم شود.