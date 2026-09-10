به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،اصغر امرایی اظهار کرد: برداشت محصول پسته در شهرستان رومشکان از ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز شده و این عملیات با نظارت کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در حال انجام است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی و خاکی مناسب رومشکان برای توسعه باغات پسته افزود: تاکنون بیش از ۱۳۰ هکتار از اراضی مرغوب شهرستان به کشت این محصول اختصاص یافته و توسعه باغات پسته به‌عنوان یکی از محورهای مهم بخش کشاورزی شهرستان دنبال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی رومشکان، توجیه اقتصادی مناسب، ارزش افزوده بالا، مصرف آب نسبتاً پایین در مقایسه با بسیاری از محصولات کشاورزی و ظرفیت ایجاد اشتغال پایدار را از مهم‌ترین مزیت‌های توسعه کشت پسته عنوان کرد.

امرایی ادامه داد: نتایج به‌دست‌آمده از باغات موجود و آغاز برداشت محصول، ظرفیت مناسبی برای توسعه این محصول در شهرستان ایجاد کرده است و بر همین اساس، مدیریت جهاد کشاورزی رومشکان برنامه‌ریزی برای افزایش سطح زیرکشت، ترویج کشت پسته در اراضی مستعد و حمایت و ارائه راهنمایی‌های فنی به بهره‌برداران را در دستور کار دارد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر خاطرنشان کرد: گسترش باغات پسته می‌تواند علاوه بر کمک به مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، زمینه افزایش درآمد بهره‌برداران و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کرده و در نهایت به رونق اقتصادی و توسعه بخش کشاورزی شهرستان رومشکان کمک کند.

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