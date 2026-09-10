فرمانده انتظامی خمام از دستگیری ۵ نفر از اراذل و اوباش که با قدرت نمایی و درگیری قصد تعرض به مردم را داشتند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ایمان جهاندیده گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر درگیری و قدرت‌نمایی چند نفر از اراذل و اوباش در یکی از روستا‌های شهرستان خمام، ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: ۵ متهم ۲۰ تا ۲۸ ساله که با در دست داشتن سلاح سرد قصد تعرض به مردم را داشتند، با اقدام قاطع پلیس، خلع سلاح و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خمام گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.