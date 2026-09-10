به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر بیرانوند گفت: در ساعت ۸:۱۵ روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، گزارشی مردمی مبنی بر واژگونی یک دستگاه تریلر در کیلومتر ۳۰ محور اندیمشک-پلدختر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان EOC اعلام شد.

امیر بیرانوند افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات حسینیه با یک دستگاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر اندیمشک با اشاره به اقدامات انجام شده در این حادثه بیان کرد: نجاتگران این پایگاه پس حضور در محل حادثه، ارزیابی و ایمن سازی صحنه حادثه، اقدام به رهاسازی مصدوم و فوتی گرفتار در خودرو نمودند.

بیرانوند افزود: مصدوم این حادثه پس از رهاسازی توسط نجاتگران این جمعیت توسط آمبولانس اورژانس به بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک منتقل گردید.