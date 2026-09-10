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پویش «میادین قرآنی» از دیروز در میدان ابوذر تهران آغاز به کار کرد و در صورت تداوم و توسعه این طرح، اجرای محافل قرآنی در سایر میادین شهر تهران نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین برنامه از سلسله محافل «چهارشنبههای قرآنی» شامگاه چهارشنبه، ۱۸ شهریورماه، در میدان ابوذر تهران به همت فرهنگسرای قرآن شهرداری تهران برگزار شد و طی آن جمعی از شهروندان به تماشای اجرای برنامههای قرآنی نشستند.
در این محفل، محمدرضا ابوالقاسمی، از قاریان بینالمللی کشور، به تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و محمدتقی نوران، قاری ممتاز کشوری، نیز به اجرای تلاوت قرآن کریم پرداخت. همچنین امیرعلی خیری در بخش فرازخوانی این برنامه حضور داشت.
از دیگر بخشهای نخستین محفل «چهارشنبههای قرآنی»، اجرای گروه همخوانی «محمد رسولالله (ص)» بود که با اجرای دو برنامه، بخشی از این محفل قرآنی را بر عهده داشت.
براساس اعلام فرهنگسرای قرآن، برگزاری این برنامهها با هدف حضور پررنگتر فعالیتهای قرآنی در فضای شهری و تبدیل میادین و فضاهای عمومی به پایگاههایی برای انس با قرآن دنبال میشود.
برنامه «چهارشنبههای قرآنی» هر هفته در میدان ابوذر ادامه خواهد داشت و در صورت تداوم و توسعه این طرح، اجرای محافل قرآنی در سایر میادین شهر تهران نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
این طرح با عنوان «میادین قرآنی» تلاش دارد فعالیتهای قرآنی را از فضاهای اختصاصی فرهنگی به محیطهای عمومی و در دسترس شهروندان منتقل کرده و زمینه حضور اقشار مختلف مردم در برنامههای مرتبط با قرآن کریم را فراهم کند.