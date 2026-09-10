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مستند «جهان جدید» به کارگردانی مهدی فریدی، با رویکردی مسئلهمحور، الگوهای موفق چین در حوزه فناوری، صنعت و انرژیهای تجدیدپذیر را واکاوی کرده و ظرفیتهای این مسیر برای توسعه در ایران را بررسی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی فریدی، تهیه کننده و کارگردان این مجموعه مستند با حضور در استودیو شبکه خبر، با اشاره به اهداف تولید این اثر، گفت: جهان جدید» تنها به چین محدود نمیشود، بلکه پرسش اصلی این است که جهان فردا چگونه ساخته میشود و ایران در این گذار چه نقشی دارد.
وی ادامه داد : دغدغه اصلی ما، بررسی چگونگی دستیابی چین به رشد خیرهکننده صنعتی در کنار حفظ محیطزیست و کاهش آلودگی هوا بود.
فریدی در تشریح ساختار تولید این مجموعه افزود: این مستند ۶ قسمتی با پیمودن مسافتی بالغ بر ۷ هزار کیلومتر در ۵ استان چین و در بازه زمانی بسیار فشرده تولید شدو در این سفر، تمرکز تیم تولید بر بررسی نیروگاههای خورشیدی و بادی در استانهای کویری چین بود؛ مناطقی که با وجود شرایط اقلیمی مشابه برخی نقاط ایران، توانستهاند با استفاده از تکنولوژی به قطب تولید انرژیهای پاک تبدیل شوند.
کارگردان «جهان جدید» با تأکید بر اینکه هدف این مستند تغییر نگاه عمومی به چین است، افزود: در سالهای اخیر، روایت رسانهای از چین عمدتاً بر محصولات ارزان و بیکیفیت متمرکز بوده است؛ اما هدف ما در این مستند، نمایش چهره واقعی پیشرفت چین در حوزههای رباتیک، انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای پیشرفته است تا مخاطب با واقعیت انتقال مرکز ثقل قدرت از غرب به شرق آسیا آشنا شود.
فریدی در پایان با اشاره به بازخورد این مستند در میان مسئولان و نخبگان کشور گفت: خوشبختانه پس از رونمایی از این مستند برای مدیران وزارت نیرو و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر (ساتبا)، نگاه مثبتی نسبت به آن ایجاد شد.
دغدغه ما این است که با بهرهگیری از تجربیات موفق چین و بومیسازی زنجیره تأمین دانش در حوزه انرژیهای خورشیدی و پاک، با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و نیروهای متخصص جوان، گامهای مؤثری در کشور برداشته شود.