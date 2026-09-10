پخش زنده
امروز: -
معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی از شروع عملیات اجرایی بازارچه مرزی پیرانشهر خبر داد و گفت: این طرح با احداث ۴۰ غرفه در هر طرف مرز، با هدف ساماندهی مبادلات تجاری مرزنشینان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی گفت: با جانمایی محل احداث بازارچه مرزی پیرانشهر، عملیات اجرایی این طرح پس از سالها توقف آغاز شد.
مهدی حداد اظهار کرد: بر اساس هماهنگیهای انجامشده با سران اقلیم کردستان عراق، مقرر شده است در هر طرف مرز ۴۰ غرفه برای دادوستد مرزنشینان احداث شود.
وی افزود: ایجاد این بازارچه با هدف فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیتهای اقتصادی مرزنشینان دو سوی مرز و ساماندهی مبادلات تجاری آنان در دستور کار قرار گرفته است.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی گفت: احداث بازارچه مرزی پیرانشهر از جمله مصوبات هیئت وزیران بوده که به دلایل مختلف در سالهای گذشته متوقف شده بود، اما امسال با هماهنگی و دستور مقام عالی استان، روند احیای این طرح دوباره آغاز شد.
حداد با اشاره به انجام جانمایی محل احداث بازارچه گفت: با فراهم شدن مقدمات لازم، عملیات اجرایی طرح آغاز شده و پیگیری مستمر برای پیشبرد مراحل مختلف آن در دستور کار قرار دارد.
وی تاکید کرد: تسریع در اجرای این طرح از اهمیت ویژهای برخوردار است و به همین منظور تیم رصد و پایش مراحل احداث بازارچه به صورت هفتگی وضعیت طرح و روند عملیات اجرایی را بررسی و گزارش خواهد کرد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: هدف این است که با نظارت مستمر و رفع موانع احتمالی، عملیات احداث بازارچه در کمترین زمان ممکن به پایان برسد و زمینه بهرهبرداری از آن فراهم شود.