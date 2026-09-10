به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی سرخوش با اشاره به پیش بینی برداشت ۲۵ هزار تن گوجه از زمین‌های زراعی این شهرستان گفت: ۹۵ درصد مزارع گوجه‌فرنگی به سیستم نوین آبیاری مجهز هستند و محصول تولیدی از طریق واسطه‌ها به کارخانه‌های رب عرضه می‌شود.

او تصریح کرد: میانگین عملکرد گوجه‌فرنگی در مزارع شهرستان حدود ۷۰ تن در هکتار است که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب اسدآباد در تولید این محصول است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: گوجه‌فرنگی تولیدشده در شهرستان علاوه بر مصرف تازه‌خوری، برای فرآوری و تولید رب به برخی کارخانه‌ها ارسال می‌شود.

علی سرخوش درباره نحوه خرید محصول هم گفت: خرید گوجه‌فرنگی در اسدآباد به‌صورت تضمینی انجام نمی‌شود و کشاورزان محصول تولیدی خود را از طریق واسطه‌ها به کارخانه‌های رب تحویل می‌دهند.

او بر ضرورت ساماندهی بازار فروش محصولات کشاورزی تأکید و تصریح کرد: مدیریت مناسب بازار و ایجاد شرایط بهتر برای عرضه مستقیم محصولات می‌تواند به کاهش نقش واسطه‌ها و حمایت بیشتر از تولیدکنندگان کمک کند.