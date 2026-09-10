معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران از پرداخت ۱.۷ همت تسهیلات به تعاونی‌های استان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران در جریان بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های تعاونی‌های کشور در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی قائم‌شهر گفت: مازندران از نظر تعداد تعاونی‌ها جزو استان‌های نخست کشور است، اما میزان تأثیرگذاری آنها در اقتصاد متناسب با توان و ظرفیت تعاونی‌های استان نیست.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت از تعاونی‌ها افزود: پارسال ۱.۷ همت تسهیلات به تعاونی‌های استان پرداخت شد و از محل ۱۷ همت اعتبارات سفر ریاست جمهوری به مازندران نیز بخش اعظم این اعتبارات به تعاونی‌های استان اختصاص یافت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با قدردانی از تلاش‌ها و نقش تعاونی‌ها در اقتصاد استان و کشور گفت: از مجموع ۴۰۰ میلیون دلار صادرات سال گذشته مازندران، ۱۴۲ میلیون دلار به واسطه تعاونی‌های استان انجام شده است.

تولایی، هم‌افزایی و ارائه راه‌حل‌های اصولی از سوی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی و تعامل بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط با تعاونی‌ها را برای برون‌رفت از مشکلات موجود و هموار شدن مسیر پیشرفت و موفقیت بیشتر تعاونی‌ها در استان ضروری دانست.