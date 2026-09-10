به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های تعاونی‌های صنایع تبدیلی، غذایی و کشاورزی در نمایشگاه بین‌المللی قائم‌شهر گفت: تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور نیازمند نگاه ویژه مجلس و دولت است.

وی افزود: با توجه به سیاست‌گذاری‌ها و مصوبات برنامه هفتم، مجلس و دولت مصمم هستند با تصویب قوانین لازم، زمینه دستیابی تعاونی‌ها به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور را فراهم کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای حمایت از تعاونی‌ها، میزان تسهیلات و نقدینگی منابع بانکی باید متناسب با سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون اختصاص یابد.

بابایی کارنامی، محوریت تعاونی‌ها و مردم‌سازی اقتصاد از طریق توسعه تشکل‌های تعاونی را از سیاست‌ها و حمایت‌های مجلس دانست و افزود: اصلاح سند بخش تعاون و قوانین این بخش در دستور کار کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس قرار گرفته است.

وی گفت: به‌زودی بخشی از قوانین تعاونی‌ها که مشوق فعالیت تعاونی‌ها نیستند و به عنوان مانع و مزاحم عمل می‌کنند، حذف خواهند شد و قوانین و مقررات تسهیلگر جایگزین قوانین سنتی قبلی خواهند شد.