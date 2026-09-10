مجتبی راعی، کارگردان و نویسنده نام‌آشنای سینما و تلویزیون، با همراهی تیمی از نویسندگان، نگارش فیلمنامه فصل دوم مجموعه تاریخی «آتش و باد» را در ۲۷ قسمت برای سیمافیلم به سرانجام رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این پروژه که در ادامه استقبال مخاطبان از فصل نخست این مجموعه تهیه شده، با همکاری منصور براهیمی، عبدالرسول گلبن، صدرالدین صدرایی و محمد مرادی به مرحله نگارش نهایی رسیده است.

فصل اول «آتش و باد» با نقش‌آفرینی جمعی از بازیگران برجسته سینما و تلویزیون، پیش از این توانسته بود جایگاه قابل‌قبولی در میان آثار تاریخی سیما کسب کند.