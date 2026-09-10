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نشست هماندیشی معاونان علمی، پژوهشی و فناوری سپاههای استانی در تهران با هدف ترسیم نقشه راه تحول در حوزه دانش و فناوری، نقش کلیدی بسیج علمی به عنوان بازوی تخصصی حل مسئله کشور و تحقق مطالبات رهبری در راستای تمدنسازی و استقلال علمی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور، در این نشست دو روزه، با تأکید بر ضرورت تعالی کشور در سایه تولید علم و تربیت عالمان ، بر این نکته تأکید شد که دستیابی به جایگاه ویژه در نظم جهانی و حرکت به سوی نظم مبتنی بر عدل الهی، مستلزم بسیج مردمی در ایجاد تصویری از حکومت جهانی مبتنی بر معرفت و اخلاق است.
رویکرد جدید: از تولید علم تا حل مسئله
رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور در جریان این نشست، با ارائه سازوکار جدید معاونت علمی، راهبردها و نقشه راه این سازمان را ترسیم کرد.
وی با اشاره به ضرورت تحقق مطالبات رهبر انقلاب (مدظلهالعالی)، بسیج علمی را به عنوان بازوی تخصصی و حلمسئله برای کشور و دولت معرفی کرد.
وی رویکرد جدید را بر سه رکن؛ تشخیص درست مسئله، شناسایی خبرگان و بهکارگیری الگوی درست برای حل مسائل استوار دانسته و در ادامه، مأموریتهای «اقشار دانشور»، را برشمرد و همچنین بر توسعه فردی متخصصین در جایگاههای مختلف تأکید کرد و طرحهای توسعهای همچون «پایگاه میدان» با حضور اقشار دانشور را از اولویتهای اجرایی برشمرد.
تحول در ساختار: از پایگاه محله تا مجمع نخبگانی
بیان ظرفیتهای اصلی بسیج، تاکید بر ظرفیتهای اعتباری انقلاب اسلامی و نقش بسیج در هویتبخشی به نهادهای محلی و تشکیل «مجمع نخبگانی»، برای مدیریت و حل مسائل پیچیده و درهمتنیده کشور از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست علمی بود.
سه رکن اصلی تحول بسیج علمی
جریانسازی و جهتبخشی: ایجاد امید و هویتبخشی به نیروهای علمی. تربیت کادر تراز:تربیت عالمان و نیروهای انسانی متناسب با نیازهای تمدنی. تولید علم نافع: تولید دانشی که در بستر حل مسائل واقعی کشور و ارتقای جایگاه ایران به عنوان یک ابرقدرت جهانی، قرار گیرد. محورهای مطرح شده در این نشست تخصصی گزارش شده است.
در پایان، بر ضرورت پیوند میان طرحهای ملی، بازخوانی نقشه راه تحول و بهرهگیری از ظرفیتهای استانی برای تبدیل «الگوهای علمی» به «اجرای میدانی» تأکید شد.